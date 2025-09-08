Paranhos diz ter “sonho” e “expectativa” de estar na disputa majoritária em 2026”

Cascavel - Pouco antes de prestar depoimento na CPI, o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), admitiu que já começou a pensar no cenário eleitoral de 2026. Em entrevista ao O Paraná, ele afirmou que teve conversas com o governador Ratinho Junior (PSD) sobre o tema, mas destacou que o momento ainda é de cautela.
“Eu tive uma conversa com o governador, além daquelas que a gente tem devido a estar como secretário, as reuniões administrativas. Eu tive uma reunião com ele sobre as eleições. E o que ele disse foi aquilo que nós já sabemos, que é preciso esperar um pouco”, afirmou. Segundo Paranhos, ainda não há definição sobre os nomes que vão compor a chapa majoritária do grupo político de Ratinho Junior.
“Nós temos um time muito forte. Nós temos alguns postulantes aos cargos da majoritária, ou seja, governador, vice e as duas vagas para o Senado. Mas o governador não tem esse tabuleiro ainda fechado, porque como nós temos nomes disputando essas posições, a gente tem que ter um pouco de cautela”, explicou.
Paranhos reforçou que sua expectativa é poder disputar um cargo de destaque. “Claro, eu tenho um sonho, tenho expectativa de estar na majoritária. Não sendo possível, tenho que contribuir como soldado, amigo do governador, fazendo parte de um governo”, declarou.
Para ele, o papel neste momento é de lealdade e cooperação. “Toda a responsabilidade política que eu tenho é de ajudar a contribuir, não ser um problema para o governador, tem que ser uma solução”, concluiu.