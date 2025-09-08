Paranhos diz ter “sonho” e “expectativa” de estar na disputa majoritária em 2026”

Cascavel - Pouco antes de prestar depoimento na CPI, o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), admitiu que já começou a pensar no cenário eleitoral de 2026. Em entrevista ao O Paraná, ele afirmou que teve conversas com o governador Ratinho Junior (PSD) sobre o tema, mas destacou que o momento ainda é de cautela.

“Eu tive uma conversa com o governador, além daquelas que a gente tem devido a estar como secretário, as reuniões administrativas. Eu tive uma reunião com ele sobre as eleições. E o que ele disse foi aquilo que nós já sabemos, que é preciso esperar um pouco”, afirmou. Segundo Paranhos, ainda não há definição sobre os nomes que vão compor a chapa majoritária do grupo político de Ratinho Junior.