Paranhos diz que se houve falhas, devem haver punições

Cascavel – O ex-prefeito de Cascavel e atual secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, foi ouvido sexta-feira (5) pela CPI da Câmara de Cascavel que investiga a condução do PAD (Processo Administrativo Disciplinar) contra o servidor condenado por abusar sexualmente de crianças em um Cmei da rede municipal.



Durante o depoimento, Paranhos afirmou que seguiu o procedimento padrão ao receber a denúncia encaminhada pela Secretaria de Educação e solicitou abertura de investigação à Corregedoria. Segundo ele, cabia às comissões designadas reunir provas e produzir um relatório conclusivo. O ex-prefeito explicou que sua responsabilidade era apenas homologar os encaminhamentos. “Eu nunca abri mão de ter um relatório conclusivo. Ou inocentava o servidor, ou sustentava a demissão. Quando finalmente recebemos o relatório, a decisão foi imediata: determinei a demissão. Depois, a Justiça confirmou a gravidade e condenou o réu a 30 anos”, declarou.



Paranhos reforçou que não poderia interferir diretamente nos trabalhos internos das comissões, pois a Prefeitura possuía centenas de processos administrativos. Ele alegou que, se houve falhas na condução do PAD, os responsáveis devem ser responsabilizados. “Da minha parte, não houve negligência. Fui o primeiro prefeito da história de Cascavel a demitir um pedófilo”, destacou.

Demora e prorrogações

Os vereadores cobraram explicações sobre o fato de o processo ter se prolongado por quase quatro anos, período em que o servidor permaneceu em atividades administrativas e, em alguns momentos, mantendo contato com crianças. Paranhos justificou a lentidão citando fatores como a pandemia de Covid-19, a apresentação de atestados e a complexidade do caso.

“Um processo dessa natureza não é simples. Não se trata de um furto de bateria ou de uma falta funcional, mas de um crime gravíssimo. Mesmo assim, cobrei da comissão um relatório final, e isso foi feito antes do término do meu mandato”, afirmou.

Paranhos também destacou que não sabia da permanência do ex-servidor em sala de aula e rebateu acusações de omissão. “Se algum membro da comissão não se sentia capacitado, deveria ter pedido substituição. O que não pode é usar essa justificativa para não concluir o processo. Eu sempre exigi solução.”

Fase final da CPI

Após a oitiva, o presidente da CPI, vereador Everton Guimarães (PMB), informou que a fase de instrução está praticamente encerrada. Com centenas de documentos já reunidos e os depoimentos coletados, o relator, Hudson Moreschi (Podemos), deverá apresentar o relatório final em até 30 dias.