Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou duas medidas que trazem alívio e inclusão para os motoristas paranaenses. A primeira delas garante desconto de 95% nas multas e 60% nos juros do IPVA, ampliando as oportunidades de regularização de débitos. O benefício foi incluído pela Assembleia no Programa Regulariza Paraná, por meio do projeto de lei nº 775/2025, originalmente voltado à renegociação de créditos tributários de ICMS e dívidas do Instituto Água e Terra. A emenda estende as vantagens também aos débitos de IPVA gerados até 31 de dezembro de 2024, permitindo o pagamento à vista com os descontos mencionados.

Segundo o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), a medida estimula a quitação das dívidas e o retorno desses valores aos cofres públicos. “Aprovamos um importante benefício aos motoristas paranaenses, com descontos expressivos e a garantia de que esses recursos retornarão em serviços à população. Somado à redução de 45% no valor do IPVA, já percebemos um aumento de 34,2% nos emplacamentos desde agosto”, destacou.

Quem optar pelo parcelamento poderá escolher entre 12 parcelas, com redução de 80% da multa e 50% dos juros, ou 24 parcelas, com abatimento de 70% nas multas e 40% nos juros — mediante desistência de ações judiciais ou embargos à execução fiscal.

Outra emenda aprovada amplia o alcance do artigo 6º do projeto, permitindo condições especiais de pagamento de débitos de outros órgãos estaduais, inscritos em dívida ativa até a data de promulgação da lei. Nesse caso, os descontos variam de 40% a 60%, conforme a forma de pagamento e o número de parcelas, com reduções também aplicadas a dívidas do IAT de até R$ 10 mil.

As alterações foram consolidadas em uma subemenda substitutiva geral, aprovada por unanimidade pelos parlamentares.