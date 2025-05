Paraná Pesquisas: Mais de 80% dos paranaenses aprovam governo Ratinho Junior

Paraná - O governador Ratinho Junior tem avaliação alta no Paraná. De acordo com a nova sondagem da Paraná Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (26), ele tem 80,5% de aprovação, mantendo esse patamar positivo desde o início da série histórica de pesquisas, em 2022.

Foto: AEN

Os maiores percentuais de aprovação de Ratinho Junior ficam no público masculino (84%), entre adultos (35 a 44 anos) e idosos (60 anos ou mais), na casa de 84,6% e 81,1%, respectivamente, e com a população que tem ensino médio completo (82%). O governador do Paraná tem índice superior a 73% em todos os recortes populacionais analisados.

Gestão e Conquistas de Ratinho Junior

Ratinho Junior tem uma gestão marcada por grandes obras de infraestrutura e investimentos nos municípios com a regionalização da saúde, com mais de 600 obras, o Casa Fácil, maior programa habitacional do Brasil, e o Asfalto Novo, Vida Nova, programa de mais de R$ 1 bilhão que está levando asfalto para 100% das áreas urbanas do Estado.