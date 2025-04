Paraná Pesquisas: Aprovação de Lula segue despencando e atinge novo recorde de 57%

Brasil e Paraná - O desempenho do Governo Lula 3 atinge novo recorde com 57,4% de desaprovação entre os dos eleitores brasileiros, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado ontem (23). É o patamar negativo mais alto do terceiro do petista que teve aprovação de 39,2%, enquanto 3,4% não souberam ou preferiram não opinar. A avaliação negativa, somando os que consideram a gestão “ruim” (11,3%) ou “péssima” (36,7%), chega a 48%. Já 24,4% classificam o governo como “regular”. Por outro lado, apenas 26,6% dos eleitores consideram a administração “ótima” (7,8%) ou “boa” (18,8%).

De acordo com o Paraná Pesquisas, em janeiro, os eleitores que desaprovavam a gestão petista eram 50,4%, com um crescimento de 7 pontos até abril, enquanto os que aprovavam o governo eram 42% em janeiro, com uma queda de praticamente 3 pontos.

Sul e Nordeste

O Nordeste é a única região onde o presidente mantém uma maioria de aprovação: 50,4% na avaliação positiva. Porém, no “paraíso petista” 45,4% dos eleitores nordestinos disseram desaprovar o governo, comprovando a péssima avaliação do presidente.

Nas demais regiões, a desaprovação é expressiva. No Sul, ela atinge 62,9%, enquanto no Sudeste chega a 60,1%. A pior avaliação está nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde 66,7% dos entrevistados rejeitam a gestão petista.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19 de abril de 2025, com entrevistas presenciais em 160 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal. Foram ouvidos 2.020 eleitores. A margem de erro para o resultado nacional é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.

Eleições 2026

Ainda na terça-feira (22), o Instituto Paraná Pesquisas divulgou sondagem eleitoral mostrando que, mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro à frente de Lula na corrida pelo Palácio do Planalto em 2026. De acordo com o levantamento, Bolsonaro venceria Lula no 1º e no 2º turnos.