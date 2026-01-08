Paraná - O Paraná apresentou a maior queda entre todos os estados brasileiros em ocorrências de tentativa de homicídio e casos de homicídio doloso – quando se tem intenção de matar – nos períodos de janeiro a novembro de 2025 (1.701), ante o mesmo recorte de 2024 (2.339). A queda é de 27,28% nesses dois indicadores. Os dados são da plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alimentada pelos estados, e foram organizados pela Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná).
Outros estados também apresentaram queda para esses dois indicadores de criminalidade no mesmo recorte comparativo, tais como: São Paulo (1,13%), Rio de Janeiro (2,92%), Rio Grande do Sul (17,50%), Santa Catarina (8,52%), Minas Gerais (20,7%) e Goiás (11,69%). Estados como Rio Grande do Norte, Acre, Tocantins e Maranhão, apresentaram um aumento na quantidade dessas ocorrências no intervalo dos anos.
“Modernizamos e integramos o trabalho e infraestrutura das nossas forças de segurança nos últimos anos. Por conta disso, estamos quebrando recordes de baixa criminalidade de maneira consistente, que mostram o enfraquecimento da criminalidade no estado como nunca se viu, trazendo como consequência um convívio mais seguro para a nossa sociedade”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.
Um fator que ajuda a explicar os números é o fortalecimento das forças de segurança. Os orçamentos foram incrementados anualmente desde 2019. A partir de um investimento planejado desses recursos foram adquiridas tecnologia em armamentos e equipamentos que são referência mundial, como helicópteros, câmeras com inteligência artificial, tasers, fuzis, scanners, embarcações, óculos para operações noturnas, entre outros.
Também foram efetuadas a reformulação das carreiras, novas contratações e concursos públicos que contemplam todas as cinco forças do Estado – Polícia Civil (PCPR), Polícia Militar (PMPR), Polícia Penal (PPPR), Polícia Científica (PCI/PR) e Corpo de Bombeiros (CBMPR). “Há quebra de recorde de criminalidade ano a ano, o que permite fornecer um patamar de segurança à sociedade nunca antes atingido no Estado”, complementa Teixeira. Nos dados anuais de 2024 – janeiro a dezembro – os índices de homicídios dolosos, roubos e furtos foram os menores da história do Paraná, de acordo com as estatísticas apresentadas desde o início da série histórica anual, em 2007.
Queda nos índices de criminalidade
E entre os meses de janeiro a outubro de 2025, que exibiram uma queda de 26% nos homicídios e 16,5% nos roubos, houve mais um novo recorde apontado pela série histórica do período. Além disso, o Paraná liderou o ranking nacional entre os estados com a quantidade de apreensão de drogas e a queda mais acentuada de homicídios dolosos (31,29%) nos dez primeiros meses do ano passado.