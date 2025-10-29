Curitiba e Paraná - A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta quinta-feira (29) uma roda de conversa sobre a causa animal no Auditório Legislativo. O encontro, conduzido pelo presidente da Comissão, deputado Nelson Justus (União), destacou a importância da proteção animal, abordando temas como abandono, políticas públicas, castração, microchipagem e campanhas de conscientização.

Justus enfatizou que diálogos como esse ajudam a aprimorar políticas públicas e identificar desafios, como as diferenças nos serviços de castração entre cidades. “É no diálogo que aprendemos e avançamos juntos”, disse o deputado.

A presidente do Instituto Acolhe Bicho, Mayara Moraes, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos protetores independentes, que, apesar do trabalho voluntário essencial, estão sobrecarregados. Ela pediu mais suporte das prefeituras e do governo para a causa animal e a criação de espaços de acolhimento e políticas públicas específicas.

Edson Evaristo, da Prefeitura de Curitiba, destacou a importância de conscientizar a população sobre a adoção responsável e a necessidade de políticas públicas para apoiar os protetores. O delegado-chefe Guilherme Dias também reconheceu o trabalho dos protetores e reforçou a importância de garantir a dignidade dos animais.