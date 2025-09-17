Paraná cria Sistema de Inteligência de Segurança Pública como resposta ao crime

Entre as principais atribuições do novo sistema está a proposição da estrutura e diretrizes para o Plano de Inteligência da Segurança Pública do Paraná; indicação de programas e planos setoriais voltados à prevenção, repressão e controle da criminalidade sob suporte de inteligência; e apresentação de orientações técnicas para o desenvolvimento da atividade de inteligência e o aprimoramento da atuação policial.

“É muito importante criarmos um sistema de inteligência colaborativo entre as forças policiais do Paraná. Dessa forma, continuamos combatendo com êxito os focos da criminalidade para assegurarmos a população em segurança”, destacou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

O SEINSP terá como órgão central o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP), que terá como responsável um delegado da Polícia Civil do Paraná ou coronel da Polícia Militar do Paraná, com experiência comprovada na atividade de inteligência, indicado pelo secretário de Estado da Segurança Pública.

“É mais uma medida para fortalecer a atuação das forças de segurança do Estado, dentro de um pacote de modernização das polícias e do Corpo de Bombeiros, ampliação dos investimentos na área e em inteligência para desmantelar as organizações criminosas que porventura tentem se estabelecer no Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

Curitiba - No mesmo dia em que o Governo do Estado entregou um pacote de mais de R$ 116 milhões para as forças de segurança , o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o decreto nº 11.242/2025 , que institui o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (SEINSP). O objetivo é planejar, coordenar, executar e integrar as atividades de inteligência da segurança pública, visando subsidiar a formulação e execução de políticas públicas na área.

Os departamentos do SEINSP deverão promover um plano de trabalho que contemple o intercâmbio de informações entre agências para produção de conhecimento relacionado a atividades de inteligência, além do apoio mútuo em ações de capacitação e formação de pessoal voltado à área.

Esse intercâmbio de informações será realizado por um canal técnico, observando protocolos de segurança orgânica definidos pelo DIEP, garantindo confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Para isso, o decreto prevê a possibilidade de diferentes níveis de acesso e de responsabilidades para o tratamento das informações compartilhadas.

FORMAÇÃO

O DIEP também será responsável pela Escola de Inteligência de Segurança Pública do Paraná, lançada em setembro de 2024 com a missão de capacitar e aperfeiçoar os agentes que atuam na área, em um espaço de formação contínua e especializada, padronizando e fortalecendo as atividades de inteligência.

Serão ofertados cursos e eventos de formação, capacitação e aperfeiçoamento em inteligência de segurança pública aos integrantes do SEINSP, buscando a articulação e integração entre os órgãos integrantes do Sistema; melhoria da qualificação técnica dos servidores participantes; promoção da integração com outros órgãos de segurança pública, da comunidade de inteligência e de ensino; fomento de pesquisas científicas na área de inteligência e segurança pública, entre outros objetivos.

INVESTIMENTOS

A criação do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública acontece junto ao investimento de mais de R$ 116 milhões por parte do Governo do Paraná em cinco novos helicópteros, 91 novas viaturas, 1.544 fuzis (na maior compra do tipo da história do Estado) e equipamentos ópticos e táticos de última geração.

Esses recursos vão contribuir para manter e reduzir ainda mais os índices de criminalidade pelo Estado. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, os crimes contra patrimônio caíram 5,8% em relação ao mesmo período de 2024, passando de 191 mil para 179,9 mil ocorrências. O Paraná também zerou os casos de roubos a bancos no primeiro semestre de 2025, algo inédito até então.

Fonte: AEN