Curitiba e Paraná - Apesar de o Brasil ter registrado, em 2025, o maior número de feminicídios desde a criação da tipificação do crime, em 2015 — com 1.470 mulheres assassinadas, uma média de quatro mortes por dia —, o Paraná apresentou avanços no enfrentamento à violência contra a mulher. A avaliação é do deputado estadual Delegado Tito Barichello (União), líder do Bloco Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná.

Segundo o parlamentar, a segurança pública é tratada como prioridade no estado, com investimentos na integração entre as forças policiais, no fortalecimento da Polícia Civil e da Polícia Militar e em políticas específicas de proteção às mulheres.

“Os resultados são concretos. O Paraná deixou a terceira posição e passou a ocupar a quarta colocação no ranking nacional de feminicídios”, afirmou Delegado Tito Barichello.

Avanços no enfrentamento à violência contra a mulher no Paraná

Ele destacou que os avanços são reflexo de políticas públicas voltadas à segurança, com prioridade orçamentária e atuação integrada entre o Executivo, o Legislativo e as forças de segurança.

O deputado também ressaltou a destinação de R$ 18 milhões em emendas orçamentárias para a área, com investimentos direcionados ao combate à criminalidade e à proteção das mulheres.