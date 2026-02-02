Curitiba e Paraná - A fibromialgia, uma doença crônica caracterizada por dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios do sono e limitações funcionais, tem avançado significativamente no campo legislativo nos últimos anos. No Paraná, o deputado estadual Gilson de Souza (PL) tem sido fundamental na criação de normas que garantem o reconhecimento, a inclusão social e a proteção de direitos para pessoas diagnosticadas com a doença.

Lei Estadual Reconhece a Fibromialgia como Deficiência

Um marco importante foi a criação da Lei Estadual nº 22.278/2024, elaborada pelo deputado Gilson de Souza, em parceria com os deputados Anibelli Neto (MDB), Cristina Silvestri (PP) e a Secretária Márcia (PSD). A lei reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência no Estado do Paraná. A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e sancionada pelo Governo Estadual, garantindo às pessoas com fibromialgia os mesmos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015).

Esses direitos incluem prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, acesso a vagas reservadas e possibilidade de benefícios sociais, entre outras medidas que visam promover a inclusão e reduzir as barreiras enfrentadas no dia a dia por quem vive com a doença. O deputado Gilson de Souza destaca que a lei representa um avanço no reconhecimento de uma condição muitas vezes invisível à sociedade.

Projeto de Lei Cria a Carteira de Identificação para Pacientes

Seguindo esse trabalho, o deputado apresentou o Projeto de Lei nº 126/2025, também assinado pelos deputados Ney Leprevost (União) e Cristina Silvestri (PP), que está em tramitação na Alep. O projeto propõe a criação da Carteira de Identificação para Pessoas com Fibromialgia, com o objetivo de facilitar o acesso ao atendimento prioritário e garantir o reconhecimento imediato da condição.