Paraná - O Governo do Estado atingiu um novo marco na modernização da infraestrutura rodoviária ao alcançar 755 quilômetros de rodovias com obras de pavimentação ou duplicação em concreto em diferentes fases de execução em todo o Paraná. O número representa um crescimento superior a 50% em apenas seis meses, em comparação aos 500 quilômetros registrados em junho. O investimento total ultrapassa R$ 3,3 bilhões.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o uso do pavimento em concreto reflete a prioridade do Estado por soluções mais duráveis, seguras e eficientes. “O concreto tem vida útil muito maior que o asfalto convencional, reduz os custos de manutenção e oferece mais segurança aos motoristas, além de maior robustez para o escoamento da produção”, afirma.

O governador destaca ainda que a iniciativa busca superar gargalos logísticos históricos com tecnologias já consolidadas em países desenvolvidos. “Atendemos às necessidades de agricultores, transportadores e famílias que dependem de estradas seguras e confiáveis. São obras pensadas para o futuro, que impulsionam o desenvolvimento econômico e melhoram a qualidade de vida”, completa.

A expansão dos projetos é coordenada pela Secretaria da Infraestrutura e Logística, por meio do DER/PR, e pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), responsáveis por obras estruturantes em todas as regiões do Estado.

Novos Empreendimentos Rodoviários no Paraná

Entre os novos empreendimentos está a duplicação da Rodovia da Uva (PR-417), entre Curitiba e Colombo. O trecho de 4,5 quilômetros prevê restauração da pista atual e construção de uma nova pista em concreto, além de quatro viadutos, vias marginais, rotatórias, ampliação de ponte e passarela. A contratação será na modalidade semi-integrada, com prazo estimado de 21 meses.

Outro projeto estratégico é a duplicação da PR-170, principal acesso a Guarapuava, na região Centro-Sul. A obra contempla cerca de nove quilômetros de duplicação da via principal, quase 10 quilômetros de marginais, novos viadutos, alças de acesso, ponte sobre o Rio Jordão e melhorias ambientais e de segurança viária.

O projeto técnico foi doado pela Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (Acig) e pela Cooperativa Agrária, beneficiando diretamente comerciantes e produtores com a redução de custos logísticos. A proposta já inclui estudos ambientais, orçamentos e memoriais estruturais.

Obras em Andamento e Tecnologias Aplicadas

Na região Oeste, avançam as obras de restauração e ampliação das PR-239 e PR-317, entre Assis Chateaubriand e Toledo, somando mais de 40 quilômetros. O projeto utiliza a técnica de whitetopping, com alargamento de faixas, acostamentos, terceiras faixas, vias marginais no perímetro urbano e três viadutos. O prazo estimado é de 26 meses após a contratação.