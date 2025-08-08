Para o governo, é melhor compor maioria no STF que no Congresso

Brasil - Em uma das semanas mais delicadas da relação entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e os demais poderes da República, a OAB-PR (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Paraná) promoveu um seminário para discutir a atuação da Corte Suprema, especialmente no contexto dos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. O evento, intitulado “STF: Defesa da Democracia e o Necessário Respeito ao Devido Processo Legal”, reuniu juristas de todo o país para uma análise técnica e crítica do papel atual do STF no cenário político-institucional brasileiro.

O presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, defendeu que a Corte deve sair da centralidade da pauta política para preservar sua legitimidade e o equilíbrio democrático. “Vamos debater o Supremo sim, mas sem a nociva contaminação que nos oferece o debate ideologicamente polarizado”, declarou.

Protagonismo incomum

O protagonismo do STF, classificado como “incomum” pelo jurista Oscar Vilhena Vieira, foi um dos temas centrais do encontro. Para o diretor da FGV, esse papel ampliado da Corte é fruto não apenas da arquitetura da Constituição de 1988, que conferiu ao STF amplas competências, mas também da falência do sistema político, que delegou ao Judiciário a solução de impasses que deveriam ser resolvidos no campo legislativo.

Vilhena alertou que, embora o STF seja essencial para a democracia, sua atuação tem se mostrado vulnerável, especialmente no campo penal, onde erros têm servido de combustível para críticas — legítimas ou não — da extrema-direita. “Se o Supremo não errasse tanto no campo penal, não estaria tão vulnerável hoje como está aos ataques”, disse.

Na mesma linha, o professor da USP, Conrado Hübner Mendes, destacou o excessivo poder individual dos ministros, que, segundo ele, compromete o caráter colegiado das decisões e aumenta a exposição e os riscos institucionais da Corte. “O ministro do Supremo tem muito poder individual. Quando um não quer, 11 não decidem”, afirmou, sugerindo reformas estruturais que fortaleçam a colegialidade e a ética institucional do tribunal.

STF e o devido processo legal

Outro ponto de preocupação manifestado pelos participantes foi a necessidade de respeito ao devido processo legal, especialmente nos processos derivados dos atos de 8 de janeiro. Luiz Fernando Pereira lembrou que os garantistas que criticaram as violações da Lava Jato devem ter a mesma postura crítica diante de excessos cometidos pelo STF. “A violação ao devido processo legal deve ter o mesmo tratamento seja no ambiente da Lava Jato ou do STF”, reforçou.

Segundo ele, se o Supremo mitiga garantias processuais, isso tende a irradiar por todo o Judiciário brasileiro. “Esse movimento acaba por legitimar práticas autoritárias também nos tribunais e juízes de primeira instância, o que é extremamente perigoso”, alertou.