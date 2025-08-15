Pacote de Lula para enfrentar tarifaço foi lançado sem saber o juro a ser cobrado

Brasil - O presidente Lula (PT) lançou nesta quarta-feira (13) a MP com um plano de contingência voltada para as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos.
O texto é chamado de “Brasil Soberano”. Libera R$ 30 bilhões em linhas de crédito, mas ninguém no governo sabe o juro que será cobrado de quem entrar no programa – o que não impediu o Planalto de realizar o evento para fazer “photo op”, ocupar espaço na mídia e nas redes sociais. O tarifaço foi anunciado em 9 de julho. Mais de um mês depois, a equipe econômica ainda não fez os cálculos.
O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse que o nível do juro a ser cobrado de exportadores brasileiros que recorrerem a linhas de crédito subsidiadas será definido até a próxima semana, em reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional). Ao ser questionado pelo site Poder360 em entrevista a jornalistas, afirmou que haverá “condições diferenciadas” para os mais afetados pelas tarifas.
“As menos afetadas vão ter outra condição, vão ter critérios de elegibilidade e priorização. Então, não é possível antecipar, até porque nós vamos construir isso na reunião do Conselho Monetário Nacional com o Banco Central, com o Ministério do Planejamento. O que é evidente é que as condições financeiras dessa linha vão ser muito melhores do que aquelas que você encontraria com ‘funding’ [financiamento] de mercado”, declarou Mello.
A medida, com força de lei, traz a liberação de R$ 30 bilhões em crédito para exportadores brasileiros.