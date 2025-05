Oposição defende governo enquanto situação altera o Plano Municipal de Cultura

Cascavel - Em sessão marcada por debates fervorosos e um episódio um tanto incomum, os vereadores de Cascavel aprovaram ontem (13), em segunda e definitiva votação, o PMCC (Plano Municipal de Cultura de Cascavel). O texto foi aprovado com emendas apresentadas pelos vereadores da base governista. Contrariando a secretária municipal de Cultura, Beth Leal, que acompanhou de perto todo o debate, os parlamentares governistas aprovaram cinco polêmicas emendas no texto apresentadas pelos próprios vereadores da base e com a assinatura do presidente da Casa, vereador Tiago Almeida, enquanto a bancada de oposição – historicamente crítica ao governo – uniu-se para defender a íntegra do projeto.

O PMCC já havia sido aprovado em primeiro turno no início do mês, mas na última semana, a inclusão de sete emendas suscitou fortes críticas e também um pedido de vistas. O texto voltou ao plenário ontem (13), agora com as emendas “corrigidas”.

Mais uma vez, discussões ideológicas ao velho estilo “direita x esquerda” rechearam o debate em torno do projeto e das emendas.

“Frouxidão”

Os vereadores de oposição assumiram o papel de defesa do governo no projeto. Segundo apuração feita nos bastidores, o líder de governo, vereador Carlos Xavier não consultou o prefeito Renato Silva sobre o posicionamento definitivo a respeito das emendas e, isoladamente, os parlamentares acabaram votando “contra” o posicionamento do Executivo. Alguns até assinaram as emendas polêmicas.

O vereador Edson Souza (MDB), iniciou o embate chamando o líder de governo Carlos Xavier (Republicanos) de “frouxo”, argumentou que as alterações feriam uma construção histórica de mais de 10 anos do PMCC. “A base do governo vai ser liberada para votar este projeto e essas emendas. Acho isso uma frouxidão sem tamanho, porque há toda uma construção histórica em cima deste projeto.”

O parlamentar ainda completou, “esse é um projeto aguardado pelos artistas e profissionais da cultura. Ele não veio errado; o erro está nesta Casa, no preconceito e na falta de coragem política.” A partir daí, vereadores de oposição – entre eles Bia Alcântara (PT) e Dr. Lauri (MDB), passaram a defender a redação original, contestando cada emenda.

E o Carnaval?

As cinco emendas inseridas no texto geraram muito debate por parte dos parlamentares. Entre elas, a emenda de n° 8 que retirou a expressão “carnaval de rua” do rol de eventos e inserindo “manifestações culturais oficiais” no lugar. A oposição defendeu que a retirada do evento específico do rol poderia vedar o envio de recursos para esse tipo de eventos, enquanto os vereadores da base garantiram que a mudança ampliou o alcance do plano.