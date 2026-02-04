Brasil - O debate em torno da regulação do delivery no Brasil, com o Grupo de Trabalho comandado pelo ministro palaciano Guilherme Boulos tramitando sem apoio de empresários e da categoria, segue uma trilha arriscada, parecida com o que houve nas cidades americanas. Nos Estados Unidos, a tentativa de proteger demasiadamente trabalhadores sem a necessária interface com o patronato resultou no repasse dos custos para consumidores e restaurantes. Tanto lá, quanto aqui, o cenário é de inviabilidade no setor, com efeito dominó drástico: preços mais altos, restaurantes fechando as portas, menos pedidos e, consequentemente, queda de postos de trabalho para entregadores. A conferir.

Cadê o preso?!

Consta nos bastidores que foi um Deus nos acuda ontem pela manhã no Aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal teria “dormido” na triagem das cabines onde se verificam passaportes e deixou passar, no desembarque vindo dos EUA, o ex-presidente da Rioprevidência Deivis Antunes. Ele já tinha mandado de prisão. A PRF foi acionada de emergência e conseguiu interceptá-lo na estrada, já no Estado do Rio de Janeiro.

Príncipe na cola

O Governo vai ter trabalho. Mesa Diretora começou a oficializar ontem as Comissões permanentes da Casa, antes do Carnaval – diferente dos anos anteriores. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) será presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crítico de Lula da Silva e do Itamaraty, o Príncipe promete promover debates duros para mostrar o que classifica de “irrelevância internacional do Brasil”.

Ajuda eleitoral

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político decidiu estruturar participação técnica inédita nas audiências públicas do TSE sobre as regras das Eleições de 2026. A entidade criou grupo de trabalho para analisar as minutas das resoluções eleitorais e formular propostas ao Tribunal, antes mesmo do início formal do calendário eleitoral.