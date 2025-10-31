Cascavel e Paraná - O Oeste do Paraná dará um passo importante em direção a um futuro energético mais sustentável e competitivo. No dia 25 de novembro, será realizada a 1ª Conferência de Energia do Oeste Paranaense, das 14h às 18h, na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O evento marcará o início de uma nova era de planejamento energético colaborativo na região, reunindo líderes empresariais, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas comprometidas com o desenvolvimento sustentável.
As informações sobre o evento foram apresentadas pelo coordenador da Câmara Técnica de Energias do Programa Oeste em Desenvolvimento, Felipe Ferreira, durante recente reunião do Conselho de Administração, realizada na Acifi, em Foz do Iguaçu na última quinta-feira, 23. Felipe destacou que a conferência nasce com o propósito de alinhar estratégias regionais, conectar atores-chave e criar uma agenda conjunta para enfrentar os desafios energéticos que afetam diretamente o crescimento do Oeste.
Com o tema Estamos preparados para crescer?, o encontro terá como foco central os desafios e os caminhos para garantir energia confiável e sustentável na região, abordando a superação de limitações de capacidade instalada, a remoção de barreiras regulatórias e técnicas e a ampliação da responsabilidade compartilhada entre consumidores, cooperativas e instituições públicas.
A palestra magna será conduzida por André Pepitone de Nóbrega, engenheiro civil e diretor-financeiro executivo da Itaipu Binacional, ex-diretor-geral da Aneel, com quase três décadas de experiência no setor elétrico. Ele abordará O futuro da energia no Oeste, trazendo uma visão estratégica sobre a expansão e a sustentabilidade do sistema elétrico regional.
Painéis
A programação contempla dois painéis temáticos. O Painel 1 – Políticas Públicas e Infraestrutura reunirá representantes da Fiep, Engie Brasil, Copel DIS e da Supen, Governo do Paraná, para discutir medidas de incentivo, papel das distribuidoras e integração energética. Já o Painel 2, sobre Tarifa e Consumidor, trará nomes de destaque como Franklin Miguel (Electra Energy), Cléber Buosi (Comerc Energia), Artur Felipe Fischer Pessuti (Copel) e Guilherme Berejuk, especialista em direito da energia, que debaterão temas como custo da energia, novas soluções para o consumidor, eficiência e segurança jurídica.
“Mais do que um evento técnico, a conferência representa um marco histórico para o Oeste. Estamos construindo, juntos, as bases para um futuro energético sólido, inovador e ambientalmente responsável”, destacou Felipe Ferreira. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.