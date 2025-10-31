Cascavel e Paraná - O Oeste do Paraná dará um passo importante em direção a um futuro energético mais sustentável e competitivo. No dia 25 de novembro, será realizada a 1ª Conferência de Energia do Oeste Paranaense, das 14h às 18h, na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. O evento marcará o início de uma nova era de planejamento energético colaborativo na região, reunindo líderes empresariais, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas comprometidas com o desenvolvimento sustentável.

As informações sobre o evento foram apresentadas pelo coordenador da Câmara Técnica de Energias do Programa Oeste em Desenvolvimento, Felipe Ferreira, durante recente reunião do Conselho de Administração, realizada na Acifi, em Foz do Iguaçu na última quinta-feira, 23. Felipe destacou que a conferência nasce com o propósito de alinhar estratégias regionais, conectar atores-chave e criar uma agenda conjunta para enfrentar os desafios energéticos que afetam diretamente o crescimento do Oeste.

Com o tema Estamos preparados para crescer?, o encontro terá como foco central os desafios e os caminhos para garantir energia confiável e sustentável na região, abordando a superação de limitações de capacidade instalada, a remoção de barreiras regulatórias e técnicas e a ampliação da responsabilidade compartilhada entre consumidores, cooperativas e instituições públicas.