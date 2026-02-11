Brasil - Boatos nos bastidores do Show Rural indicam que um deputado pode estar de volta ao partido que deixou para disputar o pleito de 2024. Segundo as informações, a visita do deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos no Paraná, a Cascavel não teria se limitado ao evento. Nos corredores políticos, comenta-se que o encontro também serviu para alinhar o retorno de Pacheco à sigla.

Mudanças no escalão

E nos corredores do poder já é dada como certa a ida do vereador Carlos Xavier (Republicanos) para a chefia da Casa Civil do prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL). Os ajustes estariam nos “finalmentes”, segundo interlocutores do Paço. A mudança deve repercutir diretamente na próxima eleição da Mesa Diretiva da Câmara, prevista para o fim do ano. Com a saída de Xavier do Legislativo, quem assume a vaga é o suplente Carlinhos Oliveira. A liderança do Governo na Câmara, por enquanto, segue indefinida.

Presidência interina

A deputada estadual Flávia Francischini (União Brasil) assumiu, interinamente, a presidência da Assembleia Legislativa do Paraná. Primeira vice-presidente da Casa, ela substitui o deputado Alexandre Curi (PSD), que está em viagem internacional, até o dia 23 de fevereiro. Durante o período, Flávia comandará as sessões plenárias, os despachos administrativos e representará o Legislativo em solenidades oficiais.

Liminar indeferida

O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido do PT para suspender a privatização da Celepar. A decisão é do desembargador Coimbra de Moura, da 4ª Câmara Cível, e mantém o leilão marcado para 17 de março, na B3. O magistrado entendeu que não houve irregularidade na decisão do Tribunal de Contas que liberou a venda da estatal. O PT deve recorrer da decisão e também tenta barrar a privatização no Supremo Tribunal Federal.