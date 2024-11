Fechados com Tiago!

E cresceu o movimento em torno da candidatura do vereador Tiago Almeida para presidência da Câmara Municipal de Cascavel. Ao contrário que se comentou semana passada, quando o prefeito eleito Renato Silva teria enviado emissário declarando apoio a permanência de Alécio Espínola no comando do Legislativo, não tem acordo. Almeida, com seus 4.243, não vai ser vice do fiel escudeiro de Paranhos. O grupo “Fechados com Tiago”, extraoficialmente, conta com 14 votos! Já tem até gente pedindo o “Hino da Vitória”…

Não abre mão?

Reeleito como campeão de votos e o mais votado da história da Câmara de Cascavel, Tiago está decidido a não “abrir mão” da disputa pela presidência para o biênio 2025/2026. E, segundo consta, ele tem apoio substancial de novatos. Parte dos reeleitos também demonstra descontentamento com a gestão de Alécio Espínola, mas será que isso basta?

O jogo

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Cascavel não se resume à vontade dos vereadores. Há interesses ocultos, “caciques” e aquele velho jogo de influência que garante que o poder nunca fique apenas nas mãos de quem foi eleito. A cada troca de comando da Mesa, especialmente, no início de uma nova legislatura, o jogo é pesado e não é para amadores.

O Placar

E, na contagem dos votos para escolha do novo presidente da Câmara, por enquanto o placar é o seguinte: Tiago teria os votos de Edson Souza, Dr. Lauri, Suco, Serginho Ribeiro, Evernton Guimarães, Rondinelli, Fão do Bolsonaro, Sadi Kisiel, Xavier, Valdecir Alcântara, Sibulski e Bia Altâncara; Alécio contaria com Contador Mazutti, Aldonir Cabral e Hudson Moreschi Junior. Na lista dos indecisos estariam João Diego, Policial Madril e Cidão da Telepar.