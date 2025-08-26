Números da Paraná Pesquisas trazem Bolsonaro com 35,2%, Lula tem 34,8% na estimulada

Brasil - Um levantamento sobre o cenário eleitoral de 2026, divulgado ontem (25), pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra que caso a eleição presidencial fosse agora, o presidente Lula (PT) enfrentaria um cenário acirrado para tentar o que seria seu quarto mandato. O atual titular do Palácio do Planalto aparece empatado tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, mas que ainda segue figurando como pré-candidato.

O único cenário em que o petista aparece como vencedor é contra o líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL). Lula registra 42,9% das intenções de voto. Marinho fica com 37,8%.

A pesquisa foi realizada pela empresa Paraná Pesquisas de 17 a 21 de agosto de 2025. Foram entrevistadas 2.020 pessoas com 16 anos ou mais em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Cenários

No cenário espontâneo de primeiro turno, Lula aparece com 20,4% das intenções, seguido de Bolsonaro com 19,8%. Não sabem ou não opinaram são 47,8%. Já ninguém, branco ou nulo somou 7,2%. Os demais candidatos somaram: Tarcísio de Freitas (1,3%), Ratinho Junior (0,7%), Michelle Bolsonaro (0,7%), Ciro Gomes (0,5%), Romeu Zema (0,5%), Ronaldo Caiado (0,3%) e outros nomes citados somaram 0,8%.

Estimulada

No levantamento estimulado de primeiro turno, onde são apresentados os nomes dos possíveis candidatos, no primeiro cenário, Bolsonaro tem 35,2%, Lula aparece com 34,8%, Ciro Gomes 7,9%, Ratinho Junior 6,2%, Ronaldo Caiado 3,1% e Renan Filho 0,7%. Nenhum branco ou nulo somou 7,1% e não sabe ou não opinou 4,9%.

No segundo cenário, Lula aparece com 35,1%, Michelle Bolsonaro 28,9%, Ciro Gomes 9,4%, Ratinho Junior 7,7%, Ronaldo Caiado 4,6% e Renan Filho 0,7%. Nenhum, branco ou nulo somou 8,2% e não sabe ou não opinou 5,4%.

Já no terceiro cenário, sem Michelle e sem Jair. Lula aparece com 35,1% seguido de Tarcísio de Freitas com 24,5%. Ciro Gomes tem 9,9%, Ratinho Junior 8,8%, Ronaldo Caiado 4,6% e Renan Filho 1,2%. Nenhum branco ou nulo somou 9,9% e não sabe ou não opinou são 6%.

Em um quarto cenário, com o Governador do Paraná, Ratinho Junior na disputa. Lula tem 35,5%, Ratinho Junior 15,8%, Ciro Gomes 11,4%, Rogério Marinho 7,5%, Ronaldo Caiado 7,2% e Renan Filho 1,6%. Nenhum branco ou nulo somou 14,2% e não sabe ou não opinou 6,7%.

Cenários de segundo turno

O Paraná Pesquisas também simulou quatro cenários de segundo turno. No primeiro, Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por “abuso de poder político”, segundo determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ex-presidente está numericamente à frente de Lula, mas empatado tecnicamente na margem de erro. O petista tem 41,5% contra 44,4% de Bolsonaro – a diferença entre ambos é de 2,9 pontos.