Novos ciclos: 2025 chega com a expectativa dos novos prefeitos e mudanças no Legislativo

Durante a posse nesta quarta (1º), o primeiro ato do prefeito Renato Silva será a assinatura do decreto que cria a Programa “Tarifa Zero” que estabelece a circulação gratuita nos ônibus do transporte público aos domingos, no Natal e no Ano Novo. A medida passa a valer já no próximo domingo, dia 5 de janeiro. De acordo com dados da Transitar, em média, o sistema tem cerca de 10 mil usuários aos domingos, sendo que a tarifa será bancada pelo Poder Público.

A partir do dia 6 de janeiro as atividades administrativas da Câmara serão retomadas completamente e os vereadores eleitos podem, inclusive, protocolar projetos, requerimentos e indicações, além da definição das comissões internas da Casa. As sessões serão retomadas no dia 3 de fevereiro, após o fim do recesso legislativo.

Em Cascavel, Capital do Oeste do Paraná, a posse do prefeito Renato Silva e o vice Henrique Mecabô, será dividida em dois momentos. O primeiro ato será a cerimônia oficial, marcada para às 15h. Após o ato oficial, haverá a transmissão de cargo e uma celebração junto à comunidade às 18h30. Neste ato Leonaldo Paranhos e Renato Silva assinam o livro de transmissão de cargo e fazem os seus discursos oficiais de fim e de início de mandato.

A medida já havia sido anunciada no começo de dezembro pelo prefeito eleito que na época reforçou que a intenção de liberar a circulação dos ônibus aos domingos era de estimular o turismo local. A decisão será oficializada por decreto, depois de estudos feitos pela Transitar. De acordo com Renato, a intenção também é incentivar os cascavelenses a buscarem mais lazer no fim de semana e contribuir com trabalhadores e empresários que têm expediente aos domingos. Atualmente, a tarifa em Cascavel custa R$ 4,65.

Licitação



Renato Silva, que foi vice-prefeito no segundo mandato de Leonaldo Paranhos, assume o comando do município com o desafio de “desatar o nó” da licitação para o novo contrato do transporte público de Cascavel que se arrasta há anos. A última tentativa de realização do certame foi novamente barrada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e motivou ainda uma paralisação dos motoristas do transporte que questionaram uma cláusula incluída no novo edital que previa a demissão de funcionários em até 48 horas.

Além disso, nenhuma empresa demonstrou interesse em participar do pregão eletrônico que estava marcado para ocorrer no dia 6 de dezembro. Agora, o processo está sendo novamente analisado para ser reaberto ainda sem data definida. Até que a nova licitação seja realizada, as duas empresas que atualmente prestam o serviço continuam trabalhando por meio de um contrato emergencial com validade até 30 de junho deste ano.



Posses na região

Marechal Cândido Rondon



Horário: 8h

Prefeito Adriano Backes

Vice-prefeito Vanderlei Sauer

Local: Câmara Municipal

Santa Tereza do Oeste



Horário: 8h30

Prefeito Amarildo Rigolin

Vice-prefeito Marcos Aurélio Alves

Local: Câmara Municipal

Céu Azul



Horário: 8h30

Prefeito Laurindo Sperotto

Vice-prefeito Vera Consoli

Local: Câmara Municipal

Toledo



Horário: 9h

Prefeito Mário Costenaro

Vice-prefeito Lúcio de Marchi

Local: Teatro Municipal de Toledo

Corbélia



Horário: 9h30

Prefeito Thiago Stefanello

Vice-prefeito Sandro Huf

Local: Centro Cultural Vereador José Rubin

Foz do Iguaçu



Horário: 14h

Prefeito General Silva e Luna

Vice-prefeito Ricardinho

Local: Câmara Municipal de Foz do Iguaçu