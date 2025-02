“Novo Legislativo” indica que Renato terá mesma tranquilidade de Paranhos

Cascavel - A nova legislatura da Câmara de Cascavel começou sob a batuta do Republicanos, partido que vem colhendo os frutos da mudança de lado de seu mais ilustre ex-membro, Renato Silva (PL).

A legenda, presidida em Cascavel pela primeira-dama Odina Silva, garantiu o comando absoluto da Casa, com Tiago Almeida na presidência, Carlos Xavier na liderança do Governo e João Diego na presidência da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais estratégica do Legislativo. Além disso, outras comissões importantes, como Finanças e Orçamento e Educação, também ficaram sob o controle do Republicanos.

Já o partido do prefeito Renato Silva, o PL, parece ter ficado a ver navios. Enquanto o Republicanos desfila pelo Legislativo como um rolo compressor, o PL emplacou apenas a segunda vice-presidência, com Fão do Bolsonaro, e o comando de algumas comissões de menor peso político, como a de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com Deficiência e a de Liberdade Religiosa, reduzindo a sigla do prefeito à um papel quase que decorativo.