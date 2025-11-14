O câncer de boca é o sexto tipo mais frequente entre homens no Paraná e representa um importante desafio para a saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Estado registra cerca de 920 novos casos por ano entre 2023 e 2025, sendo 720 em homens e 200 em mulheres. A diferença entre os sexos, conforme a Divisão de Saúde Bucal da Sesa, está ligada à busca tardia por atendimento e à maior exposição masculina a fatores de risco, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição solar sem proteção e infecção pelo HPV.

Esses dados reforçam a importância do Novembro Vermelho, instituído pela Lei nº 19.868/2019, de autoria do deputado Ademar Traiano (PSD). A iniciativa transformou o mês de novembro no período oficial de conscientização e prevenção do câncer de boca, estimulando o diagnóstico precoce e o fortalecimento de políticas públicas de saúde bucal.

Durante todo o mês, a Sesa promove ações educativas, orientações sobre sinais de alerta, incentivo à consulta regular ao dentista e cuidados diários de prevenção. As Unidades Básicas de Saúde também reforçam o atendimento e a busca ativa por casos suspeitos.

Levantamento recente da Sesa aponta um cenário preocupante: entre janeiro e setembro de 2025, apenas 28% dos atendimentos individuais na Atenção Primária à Saúde, entre adultos de 20 a 59 anos, foram destinados a homens. Isso indica que a maioria deles ainda procura atendimento apenas em situações graves, o que reduz as chances de diagnóstico precoce.

Investimentos e Sinais de Alerta

Desde a criação do Novembro Vermelho, o governo estadual já investiu mais de R$ 72 milhões em ações e equipamentos de saúde bucal, resultando em 5,6 milhões de atendimentos. Também foram adquiridos 1.399 kits odontológicos, modernizando consultórios das UBS e qualificando o trabalho das equipes.