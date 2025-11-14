O câncer de boca é o sexto tipo mais frequente entre homens no Paraná e representa um importante desafio para a saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Estado registra cerca de 920 novos casos por ano entre 2023 e 2025, sendo 720 em homens e 200 em mulheres. A diferença entre os sexos, conforme a Divisão de Saúde Bucal da Sesa, está ligada à busca tardia por atendimento e à maior exposição masculina a fatores de risco, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição solar sem proteção e infecção pelo HPV.
Esses dados reforçam a importância do Novembro Vermelho, instituído pela Lei nº 19.868/2019, de autoria do deputado Ademar Traiano (PSD). A iniciativa transformou o mês de novembro no período oficial de conscientização e prevenção do câncer de boca, estimulando o diagnóstico precoce e o fortalecimento de políticas públicas de saúde bucal.
Durante todo o mês, a Sesa promove ações educativas, orientações sobre sinais de alerta, incentivo à consulta regular ao dentista e cuidados diários de prevenção. As Unidades Básicas de Saúde também reforçam o atendimento e a busca ativa por casos suspeitos.
Levantamento recente da Sesa aponta um cenário preocupante: entre janeiro e setembro de 2025, apenas 28% dos atendimentos individuais na Atenção Primária à Saúde, entre adultos de 20 a 59 anos, foram destinados a homens. Isso indica que a maioria deles ainda procura atendimento apenas em situações graves, o que reduz as chances de diagnóstico precoce.
Investimentos e Sinais de Alerta
Desde a criação do Novembro Vermelho, o governo estadual já investiu mais de R$ 72 milhões em ações e equipamentos de saúde bucal, resultando em 5,6 milhões de atendimentos. Também foram adquiridos 1.399 kits odontológicos, modernizando consultórios das UBS e qualificando o trabalho das equipes.
Os principais sinais de alerta do câncer de boca incluem feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas brancas ou avermelhadas, nódulos, inchaços, dor na boca ou na língua e dificuldade para mastigar ou engolir. Em estágios avançados, pode haver dor intensa, alterações na fala e sensação de corpo estranho na garganta. A Sesa recomenda que qualquer alteração persistente seja avaliada por um profissional.
Prevenção e Ações Integradas
A Lei nº 19.868/2019 também define diretrizes para ações integradas de prevenção, envolvendo população, órgãos públicos e setor privado. Entre os objetivos estão conscientizar sobre a importância da prevenção, estimular a detecção precoce de lesões malignas na cavidade oral e garantir o encaminhamento adequado para tratamento.
Especialistas reforçam que o câncer de boca pode ser prevenido com medidas simples, como higiene bucal adequada, alimentação equilibrada, uso de protetor solar labial e redução do consumo de álcool e cigarro. Quando identificado cedo, apresenta altos índices de cura.
No âmbito nacional, o tema também integra a Lei Federal nº 13.230/2015, que institui a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal, incentivando campanhas educativas, debates sobre políticas públicas e ações preventivas em todo o país.