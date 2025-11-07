Paraná - O Novembro Azul é um movimento internacional de conscientização voltado à saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Criada em 2003, a campanha é celebrada em novembro por incluir o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, em 17 de novembro.
No Brasil, o câncer de próstata representa 29% de todos os casos de câncer entre homens, com cerca de 66 mil novos diagnósticos e 16 mil mortes por ano, sendo responsável por 10% dos óbitos masculinos por câncer. No mundo, é o quarto tipo mais comum, atrás dos cânceres de pulmão, mama e colorretal.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o triênio 2023–2025 deve registrar 71,7 mil novos casos anuais, equivalente a 67,86 diagnósticos por 100 mil homens. Em 2024, houve aproximadamente 17,6 mil mortes, média de 48 por dia, conforme a Sociedade Brasileira de Urologia.
No Paraná, as estimativas indicam nove novos casos por dia, totalizando 3.430 diagnósticos previstos em 2025. Globalmente, o World Cancer Research Fund registrou 1,47 milhão de novos casos em 2022, reforçando a relevância do tema.
O risco aumenta com a idade — nove em cada dez casos ocorrem após os 55 anos — e também é maior entre homens com histórico familiar da doença. Os principais sintomas incluem dificuldade para urinar, jato fraco, aumento da frequência urinária e presença de sangue na urina. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura.
Legislação estadual e políticas de prevenção
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) mantém diversas leis voltadas à saúde masculina. A Lei nº 17.099/2012, da deputada Cantora Mara Lima (REP), instituiu o Agosto Azul, dedicado a ações preventivas e educativas sobre a saúde do homem.
Mais recentemente, a Lei nº 22.395/2025, dos deputados Ney Leprevost (União) e Mabel Canto (PP), criou o Novembrinho Azul, voltado à promoção da saúde de meninos de até 15 anos. Já a Lei nº 18.494/2015, do deputado Anibelli Neto (MDB), instituiu a Semana de Valorização das Pessoas com Câncer, realizada na semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer (27 de novembro) — atualizada pela Lei nº 19.837/2019.
Origem e Significado do Novembro Azul
O Novembro Azul nasceu em 2003, em Melbourne (Austrália), quando Travis Garone e Luke Slattery lançaram um desafio entre amigos: deixar o bigode crescer durante o mês de novembro. A ideia, inspirada em uma campanha do Outubro Rosa, tinha o objetivo de chamar atenção para os cuidados com a saúde masculina.
O gesto simbólico deu origem ao Movember — junção de moustache (bigode) e november (novembro) — e se transformou em um movimento mundial pela prevenção do câncer de próstata e promoção do autocuidado entre os homens.
Fonte: Alep