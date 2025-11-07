Paraná - O Novembro Azul é um movimento internacional de conscientização voltado à saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Criada em 2003, a campanha é celebrada em novembro por incluir o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, em 17 de novembro.

No Brasil, o câncer de próstata representa 29% de todos os casos de câncer entre homens, com cerca de 66 mil novos diagnósticos e 16 mil mortes por ano, sendo responsável por 10% dos óbitos masculinos por câncer. No mundo, é o quarto tipo mais comum, atrás dos cânceres de pulmão, mama e colorretal.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o triênio 2023–2025 deve registrar 71,7 mil novos casos anuais, equivalente a 67,86 diagnósticos por 100 mil homens. Em 2024, houve aproximadamente 17,6 mil mortes, média de 48 por dia, conforme a Sociedade Brasileira de Urologia.

No Paraná, as estimativas indicam nove novos casos por dia, totalizando 3.430 diagnósticos previstos em 2025. Globalmente, o World Cancer Research Fund registrou 1,47 milhão de novos casos em 2022, reforçando a relevância do tema.

O risco aumenta com a idade — nove em cada dez casos ocorrem após os 55 anos — e também é maior entre homens com histórico familiar da doença. Os principais sintomas incluem dificuldade para urinar, jato fraco, aumento da frequência urinária e presença de sangue na urina. Quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata tem mais de 90% de chance de cura.