Paraná - A sinalização de “proibido fumar” em locais públicos e privados do Paraná será atualizada. Já está em vigor a Lei nº 22.945/2025, de autoria da deputada estadual Cristina Silvestri (PP), que determina a inclusão explícita da proibição de cigarros eletrônicos, como pods e vapes.

A norma estabelece que a restrição aos dispositivos eletrônicos para fumar deve estar claramente visível em ambientes coletivos. Embora a fabricação, comercialização e importação desses produtos sejam proibidas pela Anvisa desde 2009, o consumo tem crescido, especialmente entre os jovens.

Segundo a deputada, a atualização é necessária para reforçar a legislação. “Mesmo proibidos, os cigarros eletrônicos são cada vez mais usados. A mudança deixa claro que esses dispositivos também são vetados em ambientes coletivos, garantindo mais proteção à saúde pública”, afirma.