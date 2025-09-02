Nova estimativa do IBGE vai impactar o FPM e o “caixa” dos municípios

Curitiba - A CNM (Confederação Nacional de Municípios) divulgou um estudo técnico sobre as mudanças esperadas nos coeficientes do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) a partir de 2026. As projeções foram feitas com base na Portaria nº 1.098 do IBGE, publicada na semana passada que apresentou as novas estimativas populacionais do país.

De acordo com o levantamento, o Brasil atingiu a marca de 213,4 milhões de habitantes em 2025, um crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior. Esse aumento, somado às variações municipais, impacta diretamente o cálculo do FPM, principal fonte de receita para dois em cada três municípios brasileiros.

No Paraná, 176 municípios perderam população entre 2024 e 2025, enquanto 219 registraram crescimento e 4 permaneceram estáveis. Esse movimento se reflete nos coeficientes do FPM, que definem o volume de recursos a serem repassados pela União para os Municípios.