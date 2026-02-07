O ex-deputado federal Evandro Roman protocolou na tarde de sexta-feira (6), na DECCOR (Delegacia de Combate à Corrupção), nova denúncia contra o ex-prefeito de Cascavel e atual secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos. Segundo a coluna conseguiu apurar, Roman entregou à DECCOR farta documentação que se somam às denúncias feitas por ele ainda em 2024, que deram origem à investigação batizada de “ParanhosLeaks”, para apurar suposta existência de um esquema de favorecimento a empresas ligadas a familiares de Paranhos no setor imobiliário e de construção civil. A coluna buscou contato com o Evandro Roman que não retornou às ligações até o fechamento da edição. O Jornal O Paraná acompanha o caso.
Pré-campanha
O senador Sergio Moro terá em Ponta Grossa o principal eixo de sua articulação política para a disputa ao Palácio Iguaçu. A prefeita Elizabeth Schmidt reeleita em 2024 irá coordenar a região, ela defende publicamente uma chapa com Moro ao governo e Ratinho Junior à Presidência. A prefeita já cedeu quadros técnicos para a elaboração do plano de governo e promete dialogar com os prefeitos paranaenses. A estratégia enfrenta resistências de aliados de Alexandre Curi e do próprio governador.
IA no agro
A Assembleia Legislativa do Paraná analisa um projeto de lei que propõe o uso de inteligência artificial para reduzir custos e aumentar a eficiência da logística rural. De autoria dos deputados Alexandre Curi, Gugu Bueno e Maria Victoria, o texto prevê otimização de rotas, redução de perdas e melhor gestão do transporte e da armazenagem.
Código de Conduta
A OAB Paraná realizou ontem (6) um ato público em apoio à adoção de um Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. A iniciativa conta com apoio de entidades como Fiep, Fecomercio e Movimento Pró-Paraná. Segundo a OAB, a medida fortalece parâmetros éticos e a transparência da Corte, sem ferir a independência judicial. O objetivo é reforçar a credibilidade institucional e a confiança da sociedade no sistema de Justiça.
Penduricalhos
O ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão do pagamento de “penduricalhos” que ultrapassam o teto constitucional de R$ 46,3 mil nos Três Poderes. A decisão dá prazo de 60 dias para que Judiciário, Executivo e Legislativo revisem e cortem verbas indenizatórias sem base legal. Dino citou benefícios como “auxílio-peru” e “auxílio-panetone” como exemplos de ilegalidade.
RJ recorde
O número de empresas em recuperação judicial atingiu recorde ao chegar a 5.680 no fim de 2025, alta de 24,3% em relação a 2024. O volume também representa crescimento de 7,5% frente ao terceiro trimestre do ano passado. Dados do Monitor de Recuperação Judicial mostram que o setor de serviços lidera em volume, com 1.302 empresas. Já a maior alta proporcional foi na agropecuária, com avanço de 67,1% em um ano.
CNH sem custo
O Ministério dos Transportes informou que os brasileiros economizaram R$ 499 milhões com as novas regras da CNH desde dezembro de 2025. O benefício veio com a MP do Bom Condutor, que permite renovação gratuita e automática para motoristas sem infrações no último ano. A medida dispensa comparecimento presencial e simplifica o processo. Condutores com 50 anos ou mais podem usar o benefício uma vez, enquanto motoristas acima de 70 anos ficam fora da regra.