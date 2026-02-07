O ex-deputado federal Evandro Roman protocolou na tarde de sexta-feira (6), na DECCOR (Delegacia de Combate à Corrupção), nova denúncia contra o ex-prefeito de Cascavel e atual secretário de Estado de Turismo, Leonaldo Paranhos. Segundo a coluna conseguiu apurar, Roman entregou à DECCOR farta documentação que se somam às denúncias feitas por ele ainda em 2024, que deram origem à investigação batizada de “ParanhosLeaks”, para apurar suposta existência de um esquema de favorecimento a empresas ligadas a familiares de Paranhos no setor imobiliário e de construção civil. A coluna buscou contato com o Evandro Roman que não retornou às ligações até o fechamento da edição. O Jornal O Paraná acompanha o caso.

Pré-campanha

O senador Sergio Moro terá em Ponta Grossa o principal eixo de sua articulação política para a disputa ao Palácio Iguaçu. A prefeita Elizabeth Schmidt reeleita em 2024 irá coordenar a região, ela defende publicamente uma chapa com Moro ao governo e Ratinho Junior à Presidência. A prefeita já cedeu quadros técnicos para a elaboração do plano de governo e promete dialogar com os prefeitos paranaenses. A estratégia enfrenta resistências de aliados de Alexandre Curi e do próprio governador.

IA no agro

A Assembleia Legislativa do Paraná analisa um projeto de lei que propõe o uso de inteligência artificial para reduzir custos e aumentar a eficiência da logística rural. De autoria dos deputados Alexandre Curi, Gugu Bueno e Maria Victoria, o texto prevê otimização de rotas, redução de perdas e melhor gestão do transporte e da armazenagem.

Código de Conduta

A OAB Paraná realizou ontem (6) um ato público em apoio à adoção de um Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal. A iniciativa conta com apoio de entidades como Fiep, Fecomercio e Movimento Pró-Paraná. Segundo a OAB, a medida fortalece parâmetros éticos e a transparência da Corte, sem ferir a independência judicial. O objetivo é reforçar a credibilidade institucional e a confiança da sociedade no sistema de Justiça.