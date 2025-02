Nova cara: Renato Silva inicia troca de secretários do time de Paranhos

Cascavel - Nos bastidores políticos de Cascavel, a semana terminou com a informação de que os secretários municipais de Cascavel que atuaram na gestão do ex-prefeito Leonaldo Paranhos deveriam permanecer por 120 dias no Governo Renato Silva.

No entanto, na prática, as primeiras baixas devem ser confirmadas ainda em fevereiro, dando início a um “desmonte” das estruturas do ex-prefeito que seguiram no novo governo. Segundo apurado, as medidas iniciais teriam caráter técnico e administrativo, sem viés político.A mudança deverá iniciar em duas pastas e prometem iniciar uma reconfiguração na estrutura administrativa. As duas alterações já foram divulgadas em primeira mão pelo jornal O Paraná. Considerada a principal pasta da administração pública de Cascavel, a Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão) terá troca de comando no final desse mês.

A atual secretária, a servidora de carreira Vanilse da Silva Pohl, anunciou sua aposentadoria após mais de três décadas de serviço. Em conversa com a reportagem, Vanilse destacou o orgulho e a honra de ter dedicado sua carreira ao serviço público. “Foi uma trajetória de muitas conquistas e desafios”, afirmou a secretária que, apesar de se aposentar do cargo, pretende permanecer ativa no serviço público. Após um período de descanso de 30 dias, ela planeja continuar contribuindo, ainda que fora do comando direto da secretaria.Segundo a própria Vanilse, a transição na Seplag já vem sendo conduzida desde dezembro para garantir continuidade na pasta.