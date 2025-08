Nomeação na AIF foi sugestão direta do prefeito, diz Codesc

Cascavel e Paraná - A AIF (Agência de Inteligência e Fomento de Cascavel) passa por uma nova fase. Com o anúncio feito no último dia 18 de julho pela Prefeitura de Cascavel, a gestão da AIF terá à frente Sandro Camilo Rocha Rancy, ex-secretário de Serviços e Obras Públicas e ex-presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). Rancy assume o posto com a missão de captar recursos e impulsionar obras estruturantes na cidade.

A troca no comando da Agência ocorre em meio a um cenário de articulação política. O antigo presidente da AIF, Éverton Porfírio foi transferido para a função de diretor de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Interferência direta

Ocorre que, a nomeação do presidente da AIF é regida pela Lei nº 7.588/2023, que em seu Artigo 8º determina que o chefe do Poder Executivo deve nomear o presidente a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel), ou entidade que o suceda, com nomes de notório saber e experiência na área.

Contudo, segundo apurado pela reportagem, a escolha de Sandro Rancy foi uma iniciativa direta do prefeito Renato Silva (PL), que solicitou ao Codesc a inclusão de seu nome na lista. A entidade avaliou o currículo de Rancy e aceitou a indicação, ainda que tenha relatado que o processo de elaboração da lista tríplice não vinha sendo conduzido de forma ideal. A lista, aprovada em reunião do Conselho, foi composta por três nomes: Sandro Rancy, Éverton Porfírio e o próprio presidente do Codesc, Ricardo Lora.