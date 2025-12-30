Brasil - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a registrar um resultado fiscal negativo expressivo, reforçando o cenário de descontrole das contas públicas. Em novembro de 2025, o déficit primário do governo federal alcançou R$ 20,17 bilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira (29). O rombo é o maior para meses de novembro desde 2023 e representa uma deterioração significativa em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo negativo havia sido de R$ 4,5 bilhões.

O resultado chama atenção por ocorrer logo após um superávit de R$ 36,5 bilhões em outubro, evidenciando a volatilidade das contas públicas e a dificuldade do governo em manter uma trajetória consistente de equilíbrio fiscal. O déficit primário considera receitas e despesas antes do pagamento dos juros da dívida pública e reflete diretamente a incapacidade do governo de conter gastos diante de uma arrecadação enfraquecida.

Despesas em alta

Em novembro, a receita total do governo central somou R$ 218,45 bilhões, queda real de 2,6% na comparação anual. A receita líquida, após transferências obrigatórias a estados e municípios, ficou em R$ 166,93 bilhões, retração real de 4,8%. Embora alguns tributos tenham apresentado desempenho positivo, como o IOF, com alta real de 41,3%, e o Imposto de Renda, com crescimento de 8,8%, esses avanços não foram suficientes para compensar a queda em receitas de concessões e dividendos.

Do lado das despesas, o cenário é de expansão contínua. Os gastos totais do governo chegaram a R$ 187,10 bilhões no mês, alta real de 4%. Os benefícios previdenciários, um dos principais componentes do orçamento, somaram R$ 79,37 bilhões, com crescimento real de 3,9%, pressionando ainda mais o resultado fiscal.