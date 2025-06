No Paraná, Ratinho Jr venceria Lula com folga no segundo turno, aponta pesquisa Futura

O desempenho de Ratinho Junior continua sólido mesmo em cenários contra outros nomes da direita no 1º turno das eleições e quando Lula é substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Em um segundo cenário, com Michele Bolsonaro no lugar de Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior teria 44,1% , contra 28,9% da ex-primeira dama. Lula marca 17,3% nesta simulação e Caiado, 2,5%.

Em relação ao primeiro turno, Ratinho Junior foi testado em vários cenários. Em um deles, o governador teria 51,9% da preferência dos paranaenses já no primeiro turno, contra apenas 16,9% de Lula, 16% de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 1,4% de Ronaldo Caiado (União Brasil).

Ratinho Junior marca 72,2% das intenções de voto , contra apenas 17,4% de Lula. A diferença entre os dois cresceu em relação à pesquisa de março, quando o governador já liderava com 67,6%, ante 21% do petista.

Paraná - Potencial candidato à presidência em 2026, Ratinho Junior venceria com folga o presidente Lula (PT) em um eventual segundo turno na intenção de voto dos paranaenses, aponta a mais recente pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta quarta-feira (25).

Jair Bolsonaro, Michelle e Tarcísio vencem; Ratinho empata com Lula

Ele lidera por 41,6% a 37,8% das intenções de voto contra Jair Bolsonaro em um cenário com Alckmin. O índice aumenta para 49,8% a 27,7% se a candidata for Michele Bolsonaro, chegando a 57,9% a 17,8% no caso de uma disputa contra Tarcísio de Freitas.

Metodologia

O Instituto Futura efetuou entrevistas telefônicas com 800 eleitores do Paraná com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 27 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

Avaliações

A pesquisa do Instituto Futura ainda traz avaliações dos governos estadual e federal, Congresso Nacional e STF (Supremo Tribunal Federal). Confira a pesquisa completa clicando AQUI.

Crédito: Divulgação