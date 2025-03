Na disputa pela presidência, Ratinho venceria Lula no 2º turno

Ratinho Junior vem fortalecendo seu nome para a Presidência da República em 2026. Pesquisa da Futura/Aepx, divulgada nesta quinta-feira, mostra o governador do Paraná com uma vantagem frente ao atual presidente, Lula da Silva. Ele teria 40,6% dos votos, contra 37,2% do petista, além de 20,5% de branco/nulo.

Na quarta-feira, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou Ratinho Junior como o candidato do partido para a próxima eleição. “Ratinho é, sem dúvida, uma das pessoas mais preparadas do país. Ele realiza um trabalho à frente do governo do Paraná que nenhum outro governador na história do estado conseguiu alcançar. Por isso, o PSD o apoia como liderança nacional”, afirmou Kassab.

DIFERENTES CENÁRIOS

A pesquisa também analisou diferentes cenários para o primeiro turno, mostrando que Ratinho Junior é um dos governadores com maiores chances de entrar na disputa entre Lula e Bolsonaro. No cenário com todos os candidatos, mesmo com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o ex-presidente teria 41,9% das intenções de voto, Lula ficaria com 31,7%, e Ratinho Junior já surgiria com 6,7%. Ronaldo Caiado alcançaria 6%.