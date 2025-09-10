Municípios em Risco: 1 em cada 5 ficou “no vermelho” em 2024, constata CNM

Brasília - A CNM (Confederação Nacional de Municípios) reuniu, em Brasília, mais de 1,3 mil gestores municipais durante a mobilização Municípios em Risco, ontem (9), em Brasília. O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, destacou as dificuldades enfrentadas pelas administrações locais e apontou medidas consideradas urgentes para amenizar a crise fiscal e fortalecer o municipalismo.

Ziulkoski abriu o encontro lembrando que a PEC 25/2022, que prevê aumento de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios em março, precisa ser aprovada como compensação pela ampliação da isenção do Imposto de Renda. Ele citou ainda a promulgação da PEC 66/2023, além da necessidade de regulamentar a Reforma Tributária e de conter o avanço de pisos salariais sem contrapartida financeira.

“O déficit municipal atingiu R$ 33 bilhões em 2024, o pior resultado da história. Com o reforço no FPM, conseguiremos amenizar esse cenário. Hoje, um em cada cinco Municípios já está no vermelho, e a tendência é de agravamento no segundo semestre”, alertou Ziulkoski.

O presidente também destacou o impacto do aumento dos gastos com pessoal. Desde 2015, a despesa saltou de R$ 205 bilhões para quase R$ 500 bilhões, com crescimento médio de 10% ao ano. Propostas de novos pisos, segundo ele, podem gerar impacto adicional de R$ 43 bilhões anuais.

Avanços legislativos