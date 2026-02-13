Brasil - Na disputa por cadeiras no Legislativo deste ano, visto por direita e esquerda como o palco principal da guerra a ser travada pelo próximo presidente, o Psol resolveu dobrar a aposta nas mulheres. Atraiu Manuela D’ávila no Sul, Áurea Carolina em Minas e está em diálogo com a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins no Ceará, Duda Salabert em Minas e a ministra do Meio Ambiente Marina Silva em São Paulo. Luizianne e Marina podem disputar o Senado, e Duda a reeleição para a Câmara. A presidente do Psol, Paula Coradi, a deputada federal Talíria Petrone (RJ) e a própria Manuela D’ávila estão na linha de frente das conversas. O Psol é unânime em apoiar o presidente Lula da Silva desde o 1º turno, e este é o principal mote dos convites.

Caroneiros

O celular ‘descriptografado’ de Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master, vai revelar os pedidos de pelo menos quatro congressistas para usarem os dois jatos do banqueiro para passeios em viagens nacionais e internacionais. E não só com as esposas…

Cadê o MPF e CNJ?

É vergonhoso e constrangedor para as instituições o silêncio ensurdecedor do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público Federal. As situações flagrantes do enriquecimento ilícito dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com negócios nada ortodoxos extra-STF foram realizados sob a égide das suas ligações com a Corte. Ninguém vai investigá-los nem por dever de ofício??