Brasil e Brasília - Brasília – A CNM (Confederação Nacional de Municípios) emitiu um alerta aos gestores municipais sobre as recentes mudanças nas regras referentes às contas bancárias destinadas ao recebimento de emendas parlamentares. De acordo com o comunicado, passa a ser permitida a aglutinação de emendas parlamentares em uma única conta, desde que voltadas à execução de um mesmo objeto.

A CNM, porém, informou que manifesta preocupação com a nova diretriz. Até então, as orientações — baseadas no desdobramento da ADPF 854, do Supremo Tribunal Federal — proibiam a aglutinação de emendas e determinavam a abertura de contas específicas para cada emenda parlamentar.

Segundo a Confederação, essa era a prática recomendada aos gestores, especialmente para garantir rastreabilidade e transparência na aplicação dos recursos, fatores que chegaram a provocar bloqueios de repasses no final do ano passado. A CNM lembra que foi, inclusive, intimada pelo STF a comunicar os Municípios sobre essas exigências.

Nova orientação

