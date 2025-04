Motta recebe a PEC da Pública e diz que texto terá prioridade na Casa

Brasil - O ministério da Justiça entregou ontem (8) ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta o texto atualizado com a inclusão de sugestão dos governadores da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública – preparada pelo governo federal. Após receber o documento, Motta disse que dará prioridade à matéria na Câmara, mais uma vez, contrariando acordos para sua eleição quanto à votação do Projeto da Anistia.

Além buscar reação e subir nas pesquisas de popularidade, o Governo Lula 3 joga com a PEC da Segurança para tentar esvaziar e enfraquecer a anistia. “O governo está desesperado, tentando desviar o foco”, afirmou o líder PL, deputado Sóstenes Cavalcante, análise reforçada pelo líder da oposição, deputado Luciano Zucco (PL-RS). “Na realidade, o governo está apavorado com as pesquisas de opinião, que apontam para a segurança pública como um dos temas de maior importância na vida das pessoas. E a violência só aumenta”.

Cavalcante reconhece a importância da PEC da Segurança, porém, garantiu que o trabalho em torno do PL da Anistia segue com a mesma intensidade. “Nada atrapalha a anistia. Ela virou clamor social, uma questão de justiça, uma questão de direitos humanos. E nós vamos manter o nosso foco [na anistia aos presos do 8 de janeiro]”, afirmou, mantendo a estratégia de coleta de assinaturas para o requerimento de urgência do projeto.

Segundo Sóstenes Cavalcante, o objetivo é votar o requerimento já na próxima semana. “Nós vamos chegar às 257 assinaturas até amanhã [hoje, quarta-feira]. Na reunião do colégio líderes, quinta-feira, não restará alternativa ao presidente Hugo Motta. Estará consolidada a maioria e ele terá que pautar a urgência para a semana seguinte”, garantiu.

PEC DA SEGURANÇA

Entre os principais pontos da proposta figura o que poderá dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018 por lei ordinária. Segundo o governo, a ideia é, com as novas medidas, “estabelecer diretrizes para fortalecer o Estado no combate ao crime organizado”.

Para tanto, será necessário padronizar protocolos, informações e dados estatísticos – algo difícil de ser feito em um contexto em que, com 27 unidades federativas, tem-se 27 certidões de antecedentes criminais distintas, 27 possibilidades de boletins de ocorrências e 27 formatos de mandados de prisão.

PF e PRF

Além disso, a proposta atualiza as competências da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No caso da PF, garante a atuação no combate a crimes ambientais, bem como contra práticas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas que tenham repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme.