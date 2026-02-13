Brasil - O senador Sergio Moro (União Brasil) passou a ser sondado pelo Partido Liberal para uma eventual troca de legenda com foco nas eleições de 2026. A movimentação teria como objetivo fortalecer o palanque do senador Flávio Bolsonaro no Paraná. Nos bastidores, porém, a articulação é vista como arriscada, diante das divergências consideradas inconciliáveis entre o bolsonarismo paranaense e o ex-juiz da Lava Jato. A possível filiação pode redesenhar o tabuleiro da direita no Estado.

Lunitti na disputa?

O ex-prefeito de Toledo, Beto Lunitti, avalia disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Segundo ele, o município “merece essa cadeira de representatividade por tudo que representa para o desenvolvimento do Paraná”. Atualmente assessor da Casa Civil, Lunitti atua junto aos municípios do Oeste. Em 2024, tentou a reeleição à prefeitura de Toledo, mas foi derrotado por Mario Costenaro.

PSB no Paraná

O PSB nacional descartou qualquer intervenção no diretório do Paraná após reunião, em Brasília, entre o presidente João Campos e o deputado Luciano Ducci. A Executiva reafirmou confiança na condução estadual e negou rumores sobre imposição de chapa majoritária. Campos destacou que Ducci seguirá à frente das articulações e coligações para 2026. O deputado minimizou as especulações e afirmou que o foco é montar uma chapa competitiva e fortalecer o partido no Estado.

Pórticos pedágio

Os deputados estaduais Evandro Araújo e Luiz Claudio Romanelli pediram ao DER a suspensão da instalação de pórticos eletrônicos de pedágio em trechos com conflito com a comunidade. Eles citam impactos a moradores lindeiros e criticam a cobrança integral no modelo “free flow”. O requerimento menciona casos no Norte, Noroeste e Sudoeste do Estado. Os parlamentares defendem que o órgão adote solução semelhante à de Rolândia, onde o pórtico foi realocado após mobilização popular.