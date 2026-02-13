Brasil - O senador Sergio Moro (União Brasil) passou a ser sondado pelo Partido Liberal para uma eventual troca de legenda com foco nas eleições de 2026. A movimentação teria como objetivo fortalecer o palanque do senador Flávio Bolsonaro no Paraná. Nos bastidores, porém, a articulação é vista como arriscada, diante das divergências consideradas inconciliáveis entre o bolsonarismo paranaense e o ex-juiz da Lava Jato. A possível filiação pode redesenhar o tabuleiro da direita no Estado.
Lunitti na disputa?
O ex-prefeito de Toledo, Beto Lunitti, avalia disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. Segundo ele, o município “merece essa cadeira de representatividade por tudo que representa para o desenvolvimento do Paraná”. Atualmente assessor da Casa Civil, Lunitti atua junto aos municípios do Oeste. Em 2024, tentou a reeleição à prefeitura de Toledo, mas foi derrotado por Mario Costenaro.
PSB no Paraná
O PSB nacional descartou qualquer intervenção no diretório do Paraná após reunião, em Brasília, entre o presidente João Campos e o deputado Luciano Ducci. A Executiva reafirmou confiança na condução estadual e negou rumores sobre imposição de chapa majoritária. Campos destacou que Ducci seguirá à frente das articulações e coligações para 2026. O deputado minimizou as especulações e afirmou que o foco é montar uma chapa competitiva e fortalecer o partido no Estado.
Pórticos pedágio
Os deputados estaduais Evandro Araújo e Luiz Claudio Romanelli pediram ao DER a suspensão da instalação de pórticos eletrônicos de pedágio em trechos com conflito com a comunidade. Eles citam impactos a moradores lindeiros e criticam a cobrança integral no modelo “free flow”. O requerimento menciona casos no Norte, Noroeste e Sudoeste do Estado. Os parlamentares defendem que o órgão adote solução semelhante à de Rolândia, onde o pórtico foi realocado após mobilização popular.
Fiscalização TCE
A atuação preventiva do Tribunal de Contas do Paraná resultou em economia potencial de R$ 280,1 milhões ao longo de 2025. O valor decorre da análise antecipada de editais de obras rodoviárias e edificações. Foram avaliados cerca de R$ 8,3 bilhões em licitações de infraestrutura. Segundo o órgão, 95 das 115 impropriedades apontadas foram corrigidas pelos gestores antes das contratações, evitando prejuízos e reforçando a segurança jurídica dos certames.
Olho Vivo Paraná
O Programa Olho Vivo atingiu 1.012 câmeras instaladas em 22 municípios do Paraná, o equivalente a 64,9% da meta desta fase. O Interior concentra o maior avanço, e cidades como Guarapuava e Maringá estão próximas de 100% de cobertura. Na RMC e no Litoral, nove municípios já concluíram a instalação. Com uso de inteligência artificial, o sistema auxilia na identificação de suspeitos e veículos furtados. O Estado prevê investimento de R$ 400 milhões para alcançar até 26,5 mil câmeras.
Penduricalhos
Associações que representam magistrados e membros do Ministério Público pediram ao STF a manutenção dos chamados “penduricalhos”, suspensos por decisão liminar do ministro Flávio Dino. As 11 entidades alegam que os pagamentos têm respaldo legal e seguem normas do CNJ e do CNMP. Dino determinou que verbas indenizatórias sem base legal sejam cortadas em até 60 dias, por ultrapassarem o teto constitucional de R$ 46,3 mil. O julgamento definitivo da medida está marcado para 25 de fevereiro.