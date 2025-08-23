Moro lidera disputa com 38%; Martins é segundo

Paraná - Curitiba – Uma pesquisa de intenção de votos para o Governo do Paraná, divulgada ontem (22), pela Genial/Quaest, mostra que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera a corrida ao Palácio Iguaçu para 2026 com 38% das intenções de voto. O ex-juiz da Lava Jato tem vantagem de 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins (Novo), que registra 8%. Na sequência aparece o diretor-brasileiro da Itaipu, Enio Verri (PT), com 7%, e o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva (PSD), com 6%.

O levantamento indica que 13% dos eleitores estão indecisos e 28% afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas. A pesquisa entrevistou 1.104 eleitores paranaenses com 16 anos ou mais. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Não foram relacionados na pesquisa os pré-candidatos Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o ex-prefeito e atual secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca (PSD), e o vice-governador Darci Piana (PSD).

“Sucessor”

No entanto, um número no levantamento chama a atenção. Ao questionar se “o governador do Paraná, Ratinho Junior merece eleger um sucessor que indicar?” – 70 % dos entrevistados falaram que sim. Outros 24% disseram que não e 6% não souberam ou não quiseram responder.

Avaliação do Governo

O atual governador Ratinho Junior (PSD) alcançou 84% de aprovação, seu melhor índice desde abril de 2024, quando registrava 79%. A desaprovação caiu de 17% para 12% no mesmo período. As áreas melhor avaliadas do governo estadual são emprego e renda (64% de aprovação positiva), educação (62%) e infraestrutura e mobilidade (62%). Os setores com avaliação menos favorável são saúde e políticas sociais, ambos com 47% de aprovação positiva.