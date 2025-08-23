Moro lidera disputa com 38%; Martins é segundo

Paraná - Curitiba – Uma pesquisa de intenção de votos para o Governo do Paraná, divulgada ontem (22), pela Genial/Quaest, mostra que o senador Sergio Moro (União Brasil) lidera a corrida ao Palácio Iguaçu para 2026 com 38% das intenções de voto. O ex-juiz da Lava Jato tem vantagem de 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins (Novo), que registra 8%. Na sequência aparece o diretor-brasileiro da Itaipu, Enio Verri (PT), com 7%, e o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva (PSD), com 6%.
O levantamento indica que 13% dos eleitores estão indecisos e 28% afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam às urnas. A pesquisa entrevistou 1.104 eleitores paranaenses com 16 anos ou mais. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Não foram relacionados na pesquisa os pré-candidatos Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o ex-prefeito e atual secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca (PSD), e o vice-governador Darci Piana (PSD).
“Sucessor”
No entanto, um número no levantamento chama a atenção. Ao questionar se “o governador do Paraná, Ratinho Junior merece eleger um sucessor que indicar?” – 70 % dos entrevistados falaram que sim. Outros 24% disseram que não e 6% não souberam ou não quiseram responder.
Avaliação do Governo
O atual governador Ratinho Junior (PSD) alcançou 84% de aprovação, seu melhor índice desde abril de 2024, quando registrava 79%. A desaprovação caiu de 17% para 12% no mesmo período. As áreas melhor avaliadas do governo estadual são emprego e renda (64% de aprovação positiva), educação (62%) e infraestrutura e mobilidade (62%). Os setores com avaliação menos favorável são saúde e políticas sociais, ambos com 47% de aprovação positiva.
Posicionamento Político e Hábito de Mídia
Posicionamento político
O levantamento também questionou a ideologia política do eleitorado paranaense. Segundo os dados, 32% disseram não ter ideologia, 28% disseram ser de direita, 13% de esquerda, 17% se identificaram como bolsonaristas, 9% como lulistas ou petistas e 1% não respondeu.
Hábito de mídia
O hábito de mídia da população também foi medida nesse levantamento. No Paraná, 34% disseram se informar por redes sociais, 33% disseram se informar por TV, 8% por sites ou blogs, 23% por outros meios e 2% disseram não se informar.
Tarifas e Avaliação de Líderes
Tarifaço Trump
A pesquisa também avaliou a atuação do governador Ratinho Junior, do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
De acordo com os números, no Paraná, a avaliação mais positiva é a do Governador Ratinho Junior. 52% avaliam como boa a atuação dele, 23% como ruim e 25% não respondeu. Já a avaliação de Lula é 31% boa, 57% ruim e 6% não responderam. Bolsonaro tem uma avaliação com 29% considerando boa, 49% ruim e 22% não respondeu.