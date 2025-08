Moraes reage a protestos e 'Vaza toga' e deixa Bolsonaro em prisão domiciliar

Brasil - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, decretou no início da noite de ontem (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorreu após Moraes apontar suposto descumprimento de medidas cautelares pelo ex-mandatário, que desde 18 de julho utiliza tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais próprias ou de terceiros.

O principal ato ocorreu em Copacabana, no Rio de Janeiro, reunindo milhares de pessoas que pediram o impeachment de Moraes e exibiram faixas em defesa da “liberdade de expressão”. Mobilizações semelhantes foram registradas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro agiu “ilicitamente” ao se dirigir aos manifestantes em Copacabana, “produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça”. Ele citou uma ligação de Bolsonaro para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), divulgada no Instagram, como exemplo da violação.

A prisão domiciliar foi decretada no âmbito da investigação aberta contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e depois estendida ao ex-presidente. O caso envolve denúncias de pressão junto aos Estados Unidos para sancionar Moraes. Recentemente, o ex-presidente Donald Trump incluiu o ministro na chamada Lei Magnitsky.

Em sua decisão Moraes destacou, ainda, uma postagem de Flávio Bolsonaro no Instagram agradecendo aos Estados Unidos: “Thank you, America, for helping us to rescue our democracy”. Para o ministro, trata-se de “clara manifestação de apoio às sanções econômicas impostas à população”, embora o contexto da postagem seja outro. O inquérito, aberto a pedido do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), atribui a Eduardo crimes como atentado à soberania nacional, abolição do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de investigação sobre organização criminosa.

A investigação avançou após o anúncio do governo norte-americano de impor sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

Participações de aliados

Na decisão, Moraes também citou publicações de outros aliados do ex-presidente. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) compartilhou nas redes sociais uma foto do pai com um celular na mão, acompanhada da legenda: “Alexandre de Moraes pode tentar, mas não vai conseguir calar um país inteiro”.