Brasil - O ministro da Educação, Camilo Santana, cumpriu agenda no Paraná ontem (20), com compromissos em Foz do Iguaçu e Curitiba. Em Foz, Santana visitou o Jardim Universitário e as obras do novo Campus Arandu da Unila. Na capital, esteve na UTFPR e participou da entrega de Carteiras Nacionais Docentes e vales-computadores do programa Mais Professores para o Brasil. Durante a agenda, assinou ainda autorização para a construção de cinco novos campi do IFPR.
IPVA 2026
Mais da metade da frota tributada do Paraná já iniciou o pagamento do IPVA 2026, segundo a Secretaria da Fazenda. Dos 4,1 milhões de veículos, 2,31 milhões (56%) quitaram ao menos uma etapa do imposto. A arrecadação parcial soma R$ 1,96 bilhão, sendo R$ 1,72 bilhão pagos à vista com desconto. O Estado estima arrecadar R$ 4,62 bilhões com o tributo neste exercício.
Recorde no IPVA
O Paraná registrou em 2026 o maior volume histórico de pagamentos à vista do IPVA, com 1,36 milhão de veículos quitando o imposto em parcela única. O número representa 32,6% da frota tributada e supera os percentuais de anos anteriores. A arrecadação à vista soma cerca de R$ 1,72 bilhão, impulsionada pela redução da alíquota para 1,9%. Segundo o governo, a medida fortalece as finanças do Estado e estimula a renovação da frota.
IA nas escolas
O Governo do Paraná passará a ofertar, a partir de 2026, o Curso Técnico em Inteligência Artificial e Dados para alunos do Ensino Médio da rede estadual. A formação estará disponível em 32 colégios e atenderá cerca de 2 mil estudantes. O curso será presencial e integrado ao Ensino Médio, com duração de três anos. Ao final, o aluno receberá diploma de técnico e certificação do Ensino Médio.
Nomeação vedada
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná firmou entendimento de que é vedada a nomeação de pessoas com direitos políticos suspensos por condenação por improbidade administrativa para cargos de agente político ou de provimento em comissão. A decisão responde a consulta do Município de Santa Helena e foi aprovada pelo Tribunal Pleno.
Rio Bonito
O Governo do Paraná liberou mais R$ 11,5 milhões para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, atingida por um tornado em novembro de 2025. Do total, R$ 8,5 milhões serão usados na compra de 15 ônibus escolares e R$ 3 milhões na aquisição de materiais de construção para casas danificadas. Os recursos vêm do Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Desde o desastre, já foram destinados R$ 32 milhões para ações de reconstrução e apoio às famílias afetadas.
Repasse FPM
As prefeituras brasileiras receberam ontem (20), o repasse do Fundo de Participação dos Municípios referente ao segundo decêndio de janeiro. O valor líquido creditado é de R$ 2,6 bilhões, já descontada a retenção destinada ao Fundeb. Considerando os valores brutos, o montante chega a R$ 3,29 bilhões. Segundo dados, o repasse registrou um crescimento de 26,37% em relação ao mesmo decêndio do ano anterior.