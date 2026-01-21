Brasil - O ministro da Educação, Camilo Santana, cumpriu agenda no Paraná ontem (20), com compromissos em Foz do Iguaçu e Curitiba. Em Foz, Santana visitou o Jardim Universitário e as obras do novo Campus Arandu da Unila. Na capital, esteve na UTFPR e participou da entrega de Carteiras Nacionais Docentes e vales-computadores do programa Mais Professores para o Brasil. Durante a agenda, assinou ainda autorização para a construção de cinco novos campi do IFPR.

IPVA 2026

Mais da metade da frota tributada do Paraná já iniciou o pagamento do IPVA 2026, segundo a Secretaria da Fazenda. Dos 4,1 milhões de veículos, 2,31 milhões (56%) quitaram ao menos uma etapa do imposto. A arrecadação parcial soma R$ 1,96 bilhão, sendo R$ 1,72 bilhão pagos à vista com desconto. O Estado estima arrecadar R$ 4,62 bilhões com o tributo neste exercício.

Recorde no IPVA

O Paraná registrou em 2026 o maior volume histórico de pagamentos à vista do IPVA, com 1,36 milhão de veículos quitando o imposto em parcela única. O número representa 32,6% da frota tributada e supera os percentuais de anos anteriores. A arrecadação à vista soma cerca de R$ 1,72 bilhão, impulsionada pela redução da alíquota para 1,9%. Segundo o governo, a medida fortalece as finanças do Estado e estimula a renovação da frota.

IA nas escolas

O Governo do Paraná passará a ofertar, a partir de 2026, o Curso Técnico em Inteligência Artificial e Dados para alunos do Ensino Médio da rede estadual. A formação estará disponível em 32 colégios e atenderá cerca de 2 mil estudantes. O curso será presencial e integrado ao Ensino Médio, com duração de três anos. Ao final, o aluno receberá diploma de técnico e certificação do Ensino Médio.