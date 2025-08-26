Marcio Pacheco e Gugu Bueno destinam R$ 5 milhões para o PREMEN de Toledo

Toledo - O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN, um dos maiores e mais tradicionais de Toledo, será contemplado com cerca de R$ 5 milhões da Secretaria Estadual de Educação (Seed) para obras de ampliação e modernização. A conquista foi viabilizada pelos deputados estaduais Marcio Pacheco e Gugu Bueno, em parceria com o secretário da Educação, Roni Miranda, e apoio da Unioeste, responsável pelo projeto.
O investimento prevê novas salas de aula, laboratórios modernos e a ampliação da cozinha e do refeitório, beneficiando os mais de 1.700 alunos do colégio, referência no ensino técnico da região.
O deputado estadual Marcio Pacheco destacou a importância do anúncio para o colégio que está comemorando 48 anos.
“Essa é uma grande conquista fruto de muito trabalho e diálogo. Com a parceria da Unioeste, que brindou o colégio com um projeto de ampliação e modernização, conseguimos garantir os recursos junto à Seed. Quem investe em educação está investindo em toda a comunidade, porque o reflexo é sentido em todos os setores — saúde, segurança e bem-estar”, ressaltou.
O secretário Roni Miranda reforçou a relevância do PREMEN: “O colégio é referência no ensino profissionalizante. Estamos levando mais qualidade para Toledo, lembrando que o Paraná já tem a melhor educação do Brasil”.
O diretor Domenicio Coelho celebrou a notícia: “Com as obras poderemos ampliar a oferta de cursos técnicos, beneficiando ainda mais a comunidade de Toledo e região”.
Nos últimos anos, o colégio já havia recebido recursos articulados por Pacheco, como a readequação elétrica para instalação de ar-condicionado e kits esportivos multimodalidade. A diretora auxiliar Viviane Feiten lembrou do aporte de R$ 100 mil para a atualização elétrica: “Com novas tecnologias, era urgente reforçar a rede para suportar a demanda”.
Com os R$ 5 milhões, o PREMEN inicia uma nova fase, consolidando-se ainda mais como polo de referência no ensino técnico do Paraná.