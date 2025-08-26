Marcio Pacheco e Gugu Bueno destinam R$ 5 milhões para o PREMEN de Toledo

Toledo - O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN, um dos maiores e mais tradicionais de Toledo, será contemplado com cerca de R$ 5 milhões da Secretaria Estadual de Educação (Seed) para obras de ampliação e modernização. A conquista foi viabilizada pelos deputados estaduais Marcio Pacheco e Gugu Bueno, em parceria com o secretário da Educação, Roni Miranda, e apoio da Unioeste, responsável pelo projeto.

O investimento prevê novas salas de aula, laboratórios modernos e a ampliação da cozinha e do refeitório, beneficiando os mais de 1.700 alunos do colégio, referência no ensino técnico da região.

O deputado estadual Marcio Pacheco destacou a importância do anúncio para o colégio que está comemorando 48 anos.