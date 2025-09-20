Mais de R$ 2,6 mi em emendas viabilizam mutirão de cirurgias de visão em Cascavel

Vereadores, ex-vereadores e o prefeito de Cascavel se reuniram na manhã de ontem (19), em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, para assinar a ordem de serviço que autoriza o Mutirão de Cirurgias Oftalmológicas. Ao todo, 2.530 procedimentos serão realizados para atender moradores do município.

O investimento total é de R$ 2.673.457,14, recurso viabilizado por emendas impositivas de 17 vereadores e ex-vereadores. Serão realizadas 150 cirurgias de pterígio, 150 recobrimentos conjuntivais e 2.230 facoemulsificações com implante de lente intraocular dobrável, em parceria com o Hospital de Olhos, o Instituto da Visão, a Clínica Dr. Romeu Tolentino e o Holhos Prime.

União de esforços

O prefeito Renato Silva destacou que a ação é fruto da colaboração entre Executivo, Legislativo e instituições médicas. “Esse mutirão vai beneficiar muitas pessoas e garantir a visão de quem esperava há muito tempo por esse cuidado. Minha gratidão aos parlamentares que destinaram as emendas para que possamos aliviar o sofrimento da população”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, ressaltou que o mutirão representa um avanço no enfrentamento às filas da especialidade. “Sabemos da alta demanda em oftalmologia e da complexidade de organizar tantos procedimentos. Com essa parceria, mais de 2,5 mil pacientes terão acesso a cirurgias essenciais, o que significa mais qualidade de vida”, disse.

Compromisso com a saúde

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Edson Souza, um dos principais articuladores da destinação dos recursos, destacou o impacto da medida. “Muitas pessoas aguardavam há anos por uma cirurgia e agora terão seus problemas resolvidos. Hoje é um dia histórico para Cascavel e um exemplo de que a união gera resultados reais para a população”, declarou.

Já o presidente da Câmara, Tiago Almeida, reforçou que a iniciativa é resultado do trabalho coletivo do Legislativo. “Mais de R$ 2,6 milhões estão sendo devolvidos à população em forma de saúde. Isso mostra que as emendas impositivas trazem resultados concretos quando existe humildade e compromisso”, afirmou.