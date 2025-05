Mais de 5 milhões podem ter o título de eleitor cancelado

POLÍTICA

Oeste tem duas das cidades mais desenvolvidas do Brasil; Cascavel não está no ‘topo’

A região Oeste do Paraná apareceu muito bem ranqueada no mais recente IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), divulgado ontem (8). Das 10 cidades mais desenvolvidas do País, cinco são no Paraná e duas delas são na região Oeste, de acordo com o índice. Curitiba, Maringá, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão conquistaram as […]