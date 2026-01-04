O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, passou a noite deste sábado (3) em um centro de detenção em Nova York após ser capturado em uma operação coordenada por autoridades dos Estados Unidos. De acordo com o governo americano, a prisão ocorreu durante a madrugada, em Caracas, e a transferência para território norte-americano foi realizada ao longo do dia.
Segundo informações divulgadas oficialmente, Maduro chegou ao centro de detenção nova-iorquino no fim da noite, tornando-se o líder venezuelano a permanecer sob custódia direta das autoridades dos EUA. Ainda conforme o governo americano, a ação fez parte de uma operação planejada envolvendo diferentes agências federais.
Mais cedo, Nicolás Maduro foi levado sob escolta ao escritório da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), onde passou por procedimentos de identificação e registro. Um perfil oficial da Casa Branca na rede social X divulgou imagens que mostram o venezuelano sendo escoltado por agentes, reforçando a narrativa de que ele já se encontra sob controle do sistema de Justiça norte-americano.
Fonte: Jovem Pan