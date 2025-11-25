Paraná - A deputada estadual Cristina Silvestri (PP) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 1095/2025, que prevê a destinação de árvores retiradas em obras de construção, ampliação ou duplicação de rodovias para a recuperação de áreas atingidas por desastres naturais ou tecnológicos. A proposta prioriza a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, gravemente afetado por um tornado no início deste mês.

Segundo a deputada, a situação do município exige respostas rápidas e efetivas. “A reconstrução de casas e equipamentos públicos demanda união de esforços, e este projeto é uma forma concreta de ajudar quem mais precisa. O tornado deixou marcas profundas não só em Rio Bonito do Iguaçu, mas também em Turvo e Guarapuava”, ressaltou.

Projeto de Lei para Reconstrução Pós-Desastres

O texto determina que o material lenhoso aproveitável, retirado durante intervenções viárias — inclusive por concessionárias —, possa ser usado na construção de moradias populares, recuperação de edificações danificadas e obras comunitárias em regiões com situação de emergência ou calamidade pública decretada. O projeto também exige que as empresas garantam, sempre que possível, o reaproveitamento adequado da madeira, conforme normas ambientais.

Cristina Silvestri afirma que a proposta transforma um passivo ambiental em ferramenta de apoio social. “É um recurso que já seria retirado por causa das obras. Queremos dar a essa madeira um destino que ajude diretamente na reconstrução de comunidades atingidas por tornados, enchentes e deslizamentos”, explicou.