Brasil - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (20), a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Messias foi indicado para a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente no mês passado.

Indicação de Jorge Messias ao STF

Com 45 anos, Jorge Messias poderá permanecer no STF por até 30 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória de 75 anos. Para assumir o cargo, ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter seu nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa.