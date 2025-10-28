O primeiro dia de negociações formais entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras terminou sem avanços concretos. A reunião, realizada na madrugada desta segunda-feira (27) em Kuala Lumpur, na Malásia, encerrou-se sem a esperada suspensão das sobretaxas impostas pelo governo norte-americano em agosto.

Apesar do impasse, as delegações concordaram em estabelecer um cronograma de reuniões para as próximas semanas, com o objetivo de construir um acordo “satisfatório para ambas as partes”, segundo o chanceler brasileiro Mauro Vieira. “Concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para as ambas as partes nas próximas semanas”, afirmou Vieira.

Negociações técnicas e tom político

Participaram da reunião o chanceler Mauro Vieira, o secretário-executivo do MDIC, Márcio Elias Rosa, e o assessor especial da Presidência, Audo Faleiro. Pelo lado americano, estiveram presentes o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer. O secretário de Estado, Marco Rubio, não compareceu.

Segundo Vieira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou o pedido para suspensão imediata das tarifas como gesto de boa vontade e para viabilizar o diálogo. O governo brasileiro considera que as taxas são baseadas em “motivos improcedentes e inadequados”.

Márcio Elias Rosa avaliou o encontro como positivo, destacando o sinal político dado por Donald Trump, que teria instruído sua equipe a buscar um entendimento rápido. “Hoje estamos em um cenário mais positivo do que estávamos há alguns dias. O presidente Trump orientou sua equipe a celebrar um acordo em poucas semanas com o Brasil”, disse Rosa.

Lula e Trump

Antes da reunião técnica, Lula e Trump se encontraram por 45 minutos no domingo (26), à margem da 47ª Cúpula da Asean. O encontro ocorreu em tom cordial, segundo assessores, com o presidente norte-americano mais ouvindo do que falando.

Lula afirmou que Trump não fez promessas, mas garantiu que haverá um acordo. “Ele não prometeu, mas garantiu que haverá um acordo. E acho que será mais rápido do que muita gente pensa”, disse o presidente brasileiro.

Lula também destacou que as discussões comerciais seguirão entre ministros e secretários, enquanto as questões políticas — como sanções a ministros brasileiros — serão tratadas diretamente entre ele e Trump.