Lula diz que não vai se 'humilhar' e que responderá Trump com Brics

Brasil - Em mais um discurso recheado de “pérolas”, o presidente Lula (PT) afirmou ontem (6) que não pretende se “humilhar” tentando contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociar o tarifaço de 50% imposto às exportações brasileiras. As sobretaxas já estão valendo e atingem diversos setores estratégicos da economia nacional.

“Um presidente não pode ficar se humilhando para outro. Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, disse Lula em entrevista à agência Reuters.

O petista ressaltou que o Brasil mantém as portas abertas para o diálogo, mas deixou claro que, até o momento, não vê disposição do governo americano em negociar. “Na hora que eles quiserem conversar, vamos conversar. Acreditamos que países que possuem 201 anos de relação diplomática civilizada não vão jogar isso fora por atitude destemperada”, declarou.

Apoio do Brics

Lula informou que pretende debater a questão com os líderes do Brics, grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e outros países emergentes. “Vou tentar fazer uma discussão com eles [Brics] sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão”, disse, lembrando que dez membros do bloco integram o G20.

O presidente destacou que já pretende conversar diretamente com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping.

Medidas internas

Enquanto busca apoio internacional, o governo prepara medidas para reduzir o impacto do tarifaço na economia brasileira. Segundo Lula, a prioridade é ajudar as empresas exportadoras a encontrar novos mercados e preservar empregos. O Ministério da Fazenda deve enviar ainda nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto uma medida provisória com ações emergenciais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o plano inclui linhas de crédito especiais e compras governamentais para apoiar pequenos e médios exportadores. Ele também confirmou reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na próxima semana, para tentar abrir um canal de diálogo.

Recurso à OMC

Mais cedo, o Itamaraty acionou formalmente a OMC (Organização Mundial do Comércio), primeira etapa para contestar a legalidade das tarifas. Para o chanceler Mauro Vieira, os Estados Unidos “violam flagrantemente” compromissos internacionais, como o princípio da nação mais favorecida. Ele afirmou que o Brasil está disposto a consultas bilaterais, mas sem abrir mão da defesa de sua soberania.