Lula deixa presidência do Mercosul sem acordo com a Europa

Foz do Iguaçu e Paraná - Foz do Iguaçu — A Cúpula do Mercosul, aberta na sexta-feira (19) em Foz do Iguaçu, marca o encerramento da presidência brasileira do bloco sob o signo de um fracasso diplomático relevante: o presidente Lula não conseguiu viabilizar a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, aposta central do Planalto para coroar o protagonismo internacional do Brasil em 2025.

Tratado como prioridade política e simbólica ao longo do ano, o acordo não avançou no momento em que o Brasil comandava a agenda do Mercosul. O adiamento foi provocado por um pedido formal da França e da Itália à União Europeia, países que enfrentam forte pressão interna de agricultores contrários à abertura do mercado europeu a produtos agropecuários sul-americanos. Diante do impasse, o Conselho Europeu decidiu postergar a deliberação, inviabilizando qualquer assinatura durante a cúpula realizada em território brasileiro.

Mesmo com a tensão do “fracasso”, há espaço para “festa”. No final da tarde de sexta-feira Lula participou da cerimônia de abertura da Ponte da Integração Brasil–Paraguai, junto com ministros e outras autoridades do vizinho país.

Cúpula esvaziada

O revés teve efeito imediato. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, cancelaram a viagem a Foz do Iguaçu, esvaziando o principal objetivo político do encontro. Para o governo Lula, que trabalhou nos bastidores com a expectativa de anunciar o acordo após mais de 25 anos de negociações, a ausência dos líderes europeus simboliza o esgotamento de uma estratégia que apostava mais no capital político do presidente do que na superação concreta das resistências internas da União Europeia.

Apesar das reiteradas declarações otimistas do Planalto, a oposição europeia se consolidou nos dias que antecederam a cúpula. Além da resistência histórica da França e da Polônia, a Itália passou a integrar formalmente o grupo contrário à assinatura imediata. Na quarta-feira (17), a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou ao Parlamento que seria “prematuro” fechar o acordo sem garantias adicionais de reciprocidade, sobretudo para proteger agricultores europeus. A declaração foi decisiva para sepultar qualquer possibilidade de anúncio durante a presidência brasileira do Mercosul.

Mais críticas