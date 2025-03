Lula convoca ministros, mas ainda não há consenso sobre as medidas

Diante da crise interna do governo petista que registra queda sequencial e permanente nas pesquisas de avaliação, o presidente Lula reunião para discutir a alta no preço dos alimentos na sexta-feira (28), no Palácio do Planalto. O encontro reuniu o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, além do presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto, com objeto tratar do Plano Safra e outra ações para conter a alta dos preços dos alimentos.

Embora nenhum comunicado oficial tenha sido feito até o fechamento desta edição, a informação disponível dava conta de que não há consenso no governo sobre as medidas que serão adotadas. Até o momento, o único anúncio foi o da redução do imposto de importação dos alimentos que estiverem mais baratos no exterior do que no mercado nacional.

o ministro Carlos Fávaro é contra medidas como a restrição e taxação da exportação de alimentos para favorecer o mercado interno. Já uma ala do PT defende a taxação na exportação de produtos do setor agropecuário, o que pode gerar novo embate com o agro e a bancada ruralista no Congresso, além de gerar rumores do pedido de demissão do ministro da Agricultura. Até o vice-presidente Geraldo Alckmin tem demonstrado contrariedade à medida.

Medida de risco

Além da questão política, a medida defendida pelo PT pode gerar recuo dos preços no curto prazo e gera desestimulo à produção agrícola e também em outros setores da economia. Há também o risco de favorecer a redução da área de plantio com consequente redução na produção e ampliação da crise (e da inflação).