Lula aposta em PEC para reestruturar segurança, especialistas divergem

Brasil - Encaminhada à Câmara dos Deputados no início de abril, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, apresentada pelo Governo Federal como um esforço para ampliar a proteção ao cidadão, propõe uma série de mudanças estruturais na segurança pública do país. Entre as alterações previstas, estão à inclusão do Susp (Sistema Único de Segurança Pública) na Constituição Federal, a atualização das atribuições das polícias federais, a criação de corregedorias autônomas e a previsão constitucional de fundos específicos para a área.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem defendido a medida como um marco regulatório fundamental para dar maior solidez ao Susp, criado em 2018 por meio de uma lei ordinária. Segundo ele, a constitucionalização do sistema permitiria ao Brasil estruturar sua política de segurança de forma semelhante ao que acontece com o SUS (Sistema Único de Saúde), que coordena esforços nacionais e locais na área da saúde.

Na avaliação do governo, a medida é essencial para promover maior integração entre União, estados e municípios na formulação e execução das políticas de segurança. A proposta também visa padronizar protocolos operacionais, criar diretrizes gerais para o sistema penitenciário, estabelecer normas para coleta e tratamento de dados estatísticos e fixar as atribuições das guardas municipais.

Mudanças

Apesar das alterações previstas, especialistas criticaram as alterações. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi à mudança no papel da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que passaria a se chamar Polícia Viária Federal. Além do policiamento ostensivo nas rodovias, suas atribuições seriam ampliadas para incluir ferrovias e hidrovias, além de permitir o apoio direto às forças estaduais em operações de segurança pública. Segundo especialistas, a iniciativa poderá acarretar em riscos de sobreposição de funções e aumento da letalidade policial.

Outra inovação da PEC é a proposta de criação de corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional. A medida tem o objetivo de reduzir interferências políticas e corporativistas em investigações internas e garantir maior transparência e controle sobre as forças de segurança. A constitucionalização dos Fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário Nacional também está prevista, como forma de garantir a destinação de recursos à área, blindando-os contra cortes e contingenciamentos orçamentários.